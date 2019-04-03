Нашли компромисс: Госдума и Совфед назвали дату запрета хостелов в жилых домах

Депутаты Госдумы и сенаторы договорились о дате вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах. Он начнет действовать с 1 октября – такое решение приняла согласительная комиссия Государственной Думы и Совета Федерации.

Парламентарии отметили, что решение принято для удобства туристов, говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты российского парламента. По словам первого замглавы комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, законодатели дали возможность отдохнуть «людям, которые уже выкупили места размещения». «Потому что за месяц-полтора до начала летнего сезона, сезона отпусков, невозможно подготовить места для отдыха», – пояснил он.

Компромиссный вариант Госдума может рассмотреть на пленарном заседании уже в четверг, 4 апреля, сообщила глава Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Как сообщал РИА «Новый День», 13 марта Совфед отклонил одобренный 6 марта в Госдуме законопроект о запрете размещения хостелов в жилых помещениях. Сенаторы решили создать согласительную комиссию, чтобы прописать в документе другие сроки вступления его в силу – ориентировочно с 1 января 2020 года. Однако думское большинство заявило о готовности отложить срок вступления только до 1 июля этого года. В ответ сенаторы предложили другую компромиссную дату – 1 октября. В итоге согласительная комиссия лишь с третьей попытки достигла договоренности. Это произошло после того, как единороссы изменили позицию, согласившись ввести запрет по окончании курортного сезона, то есть с 1 октября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.04.19

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