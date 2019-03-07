Выборы мэра Новосибирска претендуют на уникальность

Предстоящие в сентябре выборы мэра Новосибирска могут стать уникальными на фоне действующего публичного соглашения о взаимной поддержке между нынешним главой областного центра, коммунистом Анатолием Локтем и губернатором региона, «единороссом» Андреем Травниковым. По оценке экспертов, принявших участие обсуждении ситуации за круглым столом, расшатать политическую ситуацию в столице Сибирского округа будет не просто, но социальный протест при определенных обстоятельствах может преподнести сюрприз.

В частности, директор Фонда прогрессивной политики (Москва) Олег Бондаренко подчеркнул, что Новосибирск остаётся в числе семи последних российских городов, где сохранились прямые выборы мэра. По его мнению, если бы в 2014 году градоначальником стал кандидат «Единой России», сейчас всенародных выборов здесь уже не было бы. Складывающийся опыт взаимодействия городской и областной власти Бондаренко назвал уникальным. Эксперт считает, что в тандеме губернатора и мэра первый играет роль технократа, второй – политика. Поскольку они не конкурируют между собой, это обеспечивает региону стабильность.

С другой стороны, как сказал директор Института актуальной экономики (Москва) Никита Исаев, нарастающая протестная активность, которая наблюдается по всей стране, может обернуться против нынешних руководителей, заключивших «мирный договор». «Не надо раскачивать лодку вашей стабильностью», – предостерёг он.

По мнению эксперта, стабилизирующий эффект пакта Локтя-Травникова будет недолговечным. Если выборы мэра пройдут без фактической конкуренции между «ЕР» и КПРФ, как прошлогодние выборы губернатора, протестная активность может выплеснуться за рамки поля, ограниченного парламентскими партиями. Исаев считает, что, раскачав ситуацию в Новосибирске, несистемные политики-популисты с отсутствующим антирейтингом могут ввязаться в борьбу за власть и в других городах региона – в Кемерово, в Красноярске, в Омске.

Хорошо знакомая с омской ситуацией завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС (Санкт-Петербург) Инна Ветренко сравнила прошлогодние договорённости, достигнутые КПРФ в соседних регионах перед губернаторскими выборами. Омские коммунисты не стали соперничать со «справороссом» Александром Бурковым, договорившись непублично. Непубличность обусловила безответственность сторон, поэтому, по оценке Ветренко, политическая ситуация в регионе, где сильны позиции КПРФ, катится по наклонной. В Новосибирске же пакт хорош публичностью, которая подразумевает взаимную ответственность сторон и может вылиться в плюсы для развития региона. Ветренко считает, что внимание федерального центра к новосибирскому консенсусу будет только возрастать.

Новосибирский политолог Яков Савченко скептически оценил уровень заинтересованности федеральной власти в вопросах региональной политики: «Венесуэла нас интересует больше, чем Воронеж, а Каракас больше, чем Красноярск». Эксперт считает, что в ближайшие месяцы дискуссионными останутся вопросы – будут ли прямые выборы мэра в 2019 году, и если да, то в один тур или в два. Наличие пакта между Локтем и Травниковым, по мнению политолога, не является страховкой от решения Кремля ликвидировать прямые выборы новосибирского градоначальника.

Участники дискуссии не сошлись в оценках, какой будет конкуренция на предстоящих выборах мэра. Не сложилось общего мнения и насчёт влияния существующей оппозиции Локтя (прежде всего, среди общественных активистов, бывших участников коалиции, с помощью которых он выиграл выборы в 2014 году). Но однозначный вывод, в том или ином виде заметный во всех выступлениях – пакт Травникова-Локтя стал главным событием в региональной политике последних лет. Кто из него извлечёт больше выгоды и как долго продлится соглашение – вопросы дискуссионные. Эксперты считают новосибирский компромисс феноменом, потенциально способным повлиять на более масштабный расклад политических сил.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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