Близкие к Навальному «борцы за свободу слова» разбили машину москвичу

Москвич, снимавший Алексея Навального на мобильный телефон, после серии оскорблений и угроз в свой адрес пережил нападение. Хулиганы, которые, вероятнее всего, могут быть связаны с Алексеем Навальным, разбили машину, в которой молодой человек находился вместе с другом.

Ранее москвич Ярослав снял на фото блогер Алексея Навального в компании экономиста и публициста Вячеслава Рабиновича. После этого молодой человек подвергся травле в Интернете – сторонники Навального нашли его в соцсетях, и с тех пор мужчина, а также его родственники и друзья регулярно получают оскорбительные сообщения и угрозы. Травлю спровоцировал сам Навальный, призвавший сторонников разобраться с парнем.

Как рассказал пострадавший в социальной сети «ВКонтакте», травля не прекращалась двое суток. Молодой человек сообщил, что решил лично попросить Навального удалить запись из-за поступающих угроз. Впоследствии он сказал, что идея оказалась «очень плохой».

Молодой человек, которого друг подвез на машине, не смог дозвониться до Навального по домофону и решил немного подождать поблизости, сообщает ФАН.

Внезапно на пути встали двое неизвестных. Один из них спросил водителя с пассажиром, что они здесь делают. Получив ответ, что те скоро уедут, тот перешел на оскорбления, спросил, по-прежнему ли им хочется славы, и произнес: «Сейчас вам будет!»

Неизвестные отбежали от машины. Через 10-15 минут появились еще двое и направились в сторону автомобиля. Молодой человек не уверен, были ли это те самые собеседники, но с этого момента запечатлел все на видео.

Видео: нападение на машину

На кадрах видно, что один из нападавших встал перед автомобилем, пока второй с оскорбительными выкриками начал дергать за ручку двери, а затем похожим на скобу железным предметом начал бить по лобовому стеклу.

После трех ударов хулиганы покинули место происшествия. Они убежали от поехавшего за ними автомобиля и скрылись во дворах. После этого молодой человек и его друг вызвали полицию и написали заявление.

Москвич уверен, что его таким способом пытались запугать сторонники Навального, хотя фактически доказать это вряд ли удастся. Он отметил, что машину брали в каршеринг, и теперь его другу придется выплатить немалую сумму.

Ранее молодые люди, сделавшие фото и видео с Навальным, рассказали о получаемых угрозах в адрес их самих и членов их семей. Сам москвич рассказал, что фотографировал блогера без какой-либо цели. При этом он допускал, что возможно, фото сможет продать журналистам того или иного СМИ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.03.19

В Госдуму внесен законопроект о повышении пенсий для сельских жителей. / В России вырастет минимальная цена на шампанское. / Госкорпорация на Ямале ищет детектива. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»