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Вторник, 2 апреля 2019, 17:51 мск

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В рейтинг самых узнаваемых депутатов Мосгордумы вошли пять парламентариев

Социологи составили рейтинг самых упоминаемых депутатов Московской городской думы (МГД). Как следует из результатов исследования socioproekt.ru, безоговорочным лидером по узнаваемости среди активных избирателей является председатель столичного парламента Алексей Шапошников, с именем которого знакомы почти треть участников опроса.

В топ-5 также попали заместитель главы Комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья и представитель депутатского объединения «Моя Москва» Лариса Картавцева, занявшая второе место в этом рейтинге. На третьей строчке – председатель комиссии МГД по физической культуре, спорту и молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Кирилл Щитов.

Замыкают пятерку самых узнаваемых депутатов – бывший спикер столичного парламента, член фракции «Единая Россия» Владимир Платонов и глава комиссии МГД по экологической политике Зоя Зотова, также представляющая «ЕР».

Источник: socioproekt.ru

Авторы исследования уточнили, что респондентам, 76,18% из которых принимали участие в голосовании на выборах в 2014 году, было предложено назвать известные им имена трех депутатов МГД. В результате чаще всего прозвучали имена пяти парламентариев, остальные – либо не были упомянуты, либо получили менее 50 упоминаний.

Примечательно, что москвичи в большей степени получают информацию о деятельности депутатов МГД из социальных сетей (54%). Еще одним источником (21,56%) являются друзья и знакомые, и в меньшей степени СМИ (11,73%).

Опрос был проведен группой socioproekt.ru 15 марта методом анкетирования 1894 респондентов. Коллекторами выступили наиболее популярные в Москве социальные сети: «Вконтакте», «Инстаграмм», «Фейсбук». Данные опроса репрезентативны по полу, возрасту, месту проживания и соцсети.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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