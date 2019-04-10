«Турецкий поток»: Москва оказалась в зависимости от Анкары

В газовом проекте «Турецкий поток» Москва зависит от Анкары гораздо больше, что и позволяет турецкой стороне использовать свое преимущество для продвижения выгодных экономических требований. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев, комментируя затянувшиеся переговоры относительно цен на российский раз.

Эксперт отметил, что эта ситуация вовсе не означает, что Турция в газовом вопросе может оказаться для России «второй Украиной». «Прямые параллели проводить некорректно. В отличие от Украины, Турция имеет возможность получать каспийский газ по Трансанатолийскому газопроводу по «Голубому потоку». Страна получает все больше газа из альтернативных источников. И это происходит на фоне снижения экспорта российского газа из-за сложной финансово-экономической ситуации в Турецкой Республике», – обратил внимание Исаев.

Он также отметил, что «если Украина через свою ГТС могла бы прокачать порядка 120 млрд кубов газа за год, то Турция для транзита смогла предложить России лишь вторую нитку «Турецкого потока» – это порядка 15 млрд кубов газа». «Весь остальной российский газ остаётся внутри Турции. То есть для Анкары возможная потеря транзитного контракта второй нитки «Турецкого потока» будет не настолько болезненной, как потеря привычного транзита через свою газотранспортную систему для Украины. К тому же в будущем Турция может заняться транзитом каспийского газа», – сказал директор Института актуальной экономики.

Как считает Исаев, для России сейчас очень важно получить стабильные газовые контракты на фоне того, что под угрозой оказался «Северный поток 2» из-за новой газовой директивы ЕС. В то же время совершенно не ясны перспективы второй европейской нитки «Турецкого потока», «Сила Сибири» выходит слишком дорогой и практически не имеет шансов окупиться, – отметил эксперт.

«Так что некоторые уступки вполне возможны, тем более что в данном газовом проекте Москва зависит от Анкары гораздо больше, что и позволяет турецкой стороне использовать свое преимущество для продвижения выгодных ей правил и тарифов. Это могут быть уступки таможенного характера, несколько затрудняющие экспорт российской продукции в Турцию, а могут быть рассмотрены иные варианты формирования цен на газ. Рыночной механизм формирования цен не является единственно возможным. Сейчас 20% поставок газа привязаны к ценам на нефть, 35% – к ценам в хабах, а остальные 45% – это смешанное ценообразование и фиксированные цены. Так что варианты есть», – сказал Исаев.

Оценивая в целом российско-турецкие отношения, эксперт обратил внимание, что сегодня нужно сфокусировать внимание на фундаменте, на котором они выстраиваются. «Еще несколько лет тому назад руководство Турции выступало с жесткой критикой в отношении Кремля, как по вопросам Сирии, так и по вопросам Украины. Но такая политика не смогла принести Эрдогану удовлетворяющий его амбиции результат. НАТО оказалось слабым союзником, и не подставило плечо в ситуации с российским Су-24, а неудавшийся государственный переворот 2016 года заставил турецкую власть пересмотреть свое отношение к США. И только после этого власть Турции повернулась лицом к России», – отметил директор Института актуальной экономики.

В то же время он подчеркнул, что «Турция для нас является сиюминутным союзником».

«Такие, как показывает история, в один момент могут стать врагами. Вспомним яркий пример с нацистской Германией. И не важно, кто будет у власти в Турции: Эрдоган или кто-то другой. С Турцией возможно выстраивать отношения только на основании взаимовыгодных условий с чётко прописанными правилами. Только бизнес и никакой дружбы со всеми этими уступками и заигрываниями. Не о чем нам с ними дружить», – заключил Исаев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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