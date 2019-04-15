Москвичи выразили недовольство желанием Соболь баллотироваться в Мосгордуму в округе Митрохина

Избиратели 43-го округа Москвы (Красная Пресня) отказываются ставить свою подпись под листами поддержки кандидата в Мосгордуму юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любови Соболь.

Причиной такой реакции называется невнятная предвыборная программа выдвиженца. Волонтеры не могут собрать даже десяти подписей, однако пытаются всех убедить, что юрист ФБК выглядит намного более перспективным кандидатом, чем ее оппонент по округу Сергей Митрохин из партии «Яблоко», пишут «Народные Новости».

По всей видимости, Соболь лишь только внесет смуту в выборный процесс. Известно, что еще одним соперником Митрохина на выборах станет общественный деятель Анна Федермессер – человек, которого многие знают по работе над улучшением паллиативной медицины в России. Как считает муниципальный депутат Хамовников Александра Парушина, участие на этом отрезке еще одного кандидата только разобщает оппозиционный электорат и снижает шансы Митрохина на победу. Об этом она написала в своем Facebook.

Парушина призвала Любовь Соболь и Алексея Навального воздержаться от участия в выборах в выбранном округе. Причем сделать это ради интересов избирателей и собственной программы «Умное голосование». Иначе оппозиционные кандидаты просто «спутают друг другу карты». Митрохина давно знают как депутата по его делам, Федермессер снискала уважение в благотворительной работе. О делах Соболь никто нигде не слышал. Существуют предположения, что намерения юриста ФБК баллотироваться в 43-ем округе – личная месть Навального Митрохину.

Пользователи соцсети в комментариях под записью Парушиной напомнили, что ФБК мог бы помощь жителям центрального района столицы решить сложную ситуацию со строительством АЗС в одном из дворов. Однако руководство фонда отказалось, посчитав проблему недостаточно громкой.

Очевидно, что Любовь Соболь не сможет завоевать доверие избирателей за столь короткий срок. Многие сомневаются, что нужное количество подписей будет собрано. Такой вывод можно сделать из первой встречи кандидата с потенциальными избирателями. На ней юрист ФБК не могла ответить на банальные вопросы, но громко рассказывала о своей «войне с Пригожиным» и противостоянии с «жуликами и ворами во власти». Однако Соболь забыла напомнить, что ее старый друг и сторонник блогера Навального Андрей Мищенков замешан в преступном картеле. Последний обогатился за счет участия сети компаний в тендерах на строительство детских площадок. Журналисты ФАН провели собственное расследование серой схемы.

По всей видимости, сейчас в штабе Навального продумывают способы оправдания перед своими сторонниками. Кураторы и таинственные спонсоры также не оценят очередной провал ФБК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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