Выборы мэра Новосибирска пройдут без «Единой России»: партия официально отказалась от борьбы

Партия «Единая Россия» отказалась от участия в выборах мэра Новосибирска, решив «не расшатывать ситуацию» и сосредоточиться на депутатской кампании 2020 года. Об этом сообщил первый вице-спикер регионального заксобрания Андрей Панферов.

По его словам, которые цитирует газета «Коммерсантъ», решение об отказе участвовать в сентябрьских выборах принято федеральным руководством «Единой России». Панферов заявил, что в регионе удалось достичь определенного политического баланса, и в этой ситуации партия не намерена расшатывать ситуацию.

Таким образом фактически «Единая Россия» оставляет пост мэра региональной столицы для действующего градоначальника-коммуниста Анатолия Локтя, который ранее уже заявил о намерении сохранить за собой пост на фоне его договоренности о взаимной поддержке с губернатором-«единороссом» Андреем Травниковым. Впрочем, в «ЕР» этот «пакт о не нападении» называют их личным делом, и оставляют за собой право критиковать мэра «если посчитают нужным», отметил Панферов.

Напомним, в июне прошлого года Локоть и Травников объявили о достигнутой договоренности: Локоть отказался от губернаторских амбиций, взамен Травников пообещал сохранить прямые выборы градоначальника и поддержать Локтя на мэрских выборах-2019.

Правда, стабилизирующий эффект уникального для современной России соглашения эксперты называли недолговечным: так, по мнению директора Института актуальной экономики (Москва) Никиты Исаева, отсутствие фактической конкуренции между «ЕР» и КПРФ на выборах мэра может спровоцировать выплеск протестной активности за рамки поля, ограниченного парламентскими партиями. Раскачав ситуацию в Новосибирске, несистемные политики-популисты с отсутствующим антирейтингом могут ввязаться в борьбу за власть и в других городах сибирского региона – в Кемерово, в Красноярске, в Омске, полагает Исаев.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 25.04.19

ЧП в московском метро: падение пассажира на рельсы остановило «красную» ветку. / Путин и Ким Чен Ын разговаривали вдвое дольше запланированного. / В США россиянину грозит десять лет тюрьмы за домогательства в самолете. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»