Соболь готова любыми способами попасть в Мосгордуму

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь в эфире телеканала «Дождь» дала интервью Михаилу Фишману. Они побеседовали о планах сторонницы Навального на выборах в Мосгордуму и обсудили ее политическую программу.

По словам Соболь, ее команда уже агитирует жителей Хамовников, Пресни и Арбата голосовать за нее. Но, судя по фотографиям, москвичи то ли не знают, кто такая Соболь, то ли не интересуются ею. Об агитвикенде высказываются исключительно волонтеры юриста ФБК.

Те немногие, кто все же обратил внимание на агитацию, удивились единственному пункту в программе Соболь – против «Единой России». То есть, ничего другого кандидат не предлагает и, вероятно, большим зацепить избирателей она не может.

25-минутное интервью юрист ФБК посвятила противостоянию с «ЕР», поэтому не исключено, что в ее программе в принципе отсутствуют пункты социально-экономической и политической направленности.

В ходе разговора Соболь разоткровенничалась, что для достижения целей готова идти даже за «сталинистами» – своими противниками, но объединяться с другими оппозиционерами она не намерена. Такое поведение явно указывает на то, что у кандидата нет каких-либо политических принципов. Она абсолютно несамостоятельна, но верит в то, что программа Навального «Умное голосование» поможет ей победить.

При этом Соболь заявила, что ей будет тяжело преодолеть избирательный порог, но она надеется на помощь своего босса. Ей был бы не нужен сбор подписей, если бы Навальный смог зарегистрировать партию «Россия будущего». Но пока попытки его команды были безуспешны – они не смогли грамотно составить документы даже после того, как в Минюсте указали на все нарушения.

Вполне вероятно, что Навальный специально не регистрирует партию «Россия будущего». Отказ Минюста может помочь блогеру заработать денег с помощью ЕСПЧ. Ему, как «пострадавшей» стороне, обязательно выплатят крупную компенсацию. Такая схема – «нарушение закона – обращение в ЕСПЧ – получение компенсации» работает на карман Навального уже давно.

Хотя некоторые факты все же говорят о том, что и у блогера есть проблемы. 22 апреля состоялась встреча с избирателями в одном столичном клубе. По словам Навального и Соболь, туда пришло 2 тысячи человек. Но 2 тысячи – это вместимость помещения, а в реальности на встрече собралось 667 человек. Вся суть мероприятия свелась к громким лозунгам о противостоянии «Единой России», на чем сейчас Соболь делает упор. Никаких конкретных предложений по улучшению жизни москвичей ею предложено не было.

По сути, юрист ретранслирует интересы Навального, а не своих избирателей. Поэтому ее предвыборная программа построена на навязчивой идее вытеснить из Мосгордумы всех «единороссов». Но даже этот пункт может сыграть против Соболь.

«Единая Россия» не спешит выставлять своих кандидатов, она больше поддерживает самовыдвиженцев, чтобы каждый смог попробовать себя на выборах. Такой подход сделает городскую думу более разносторонней, а это не в планах Навального и Соболь. В таком случае противостояние с «ЕР» бессмысленно, как и «Умное голосование».

Любопытен еще один момент. Чтобы собрать денег на избирательную кампанию, Навальный и Соболь, судя по публикация в СМИ, вымогали у Евгения Пригожина 300 млн рублей в обмен на прекращение вбросов о «Конкорде». После отказа бизнесмена травля усилилась – ФБК выпустил фейковое расследование о компании «Московский школьник», которую ошибочно связывают с «Конкордом». Однако за «нашумевшим разоблачением» последовало не менее громкое признание Натальи Шиловой, заявившей, что ее заставили оклеветать предприятие.

После провала коллективного иска в суде Соболь разорвала связь с теми, кому ранее обещала юридическую поддержку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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