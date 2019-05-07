«Фейкометы» опять промахнулись: очередное «разоблачение» «Московского школьника» оказалось пустышкой

Россельхознадзор, завершивший внеплановую проверку комбината питания «Московский школьник», не нашел серьезных нарушений на предприятии, которые могли бы представлять угрозу для здоровья детей. Специалисты выяснили, что на комбинате нет просроченных продуктов.

Об этом сайту «Страна Советов on-line» сообщила пресс-служба «Московского школьника» после того, как журналисты обратились в компанию за официальным комментарием.

Ранее относящееся к нежелательной в России организации «Открытая Россия» издание «МБХ медиа» сообщило о том, что Россельхознадзор провел внеплановую проверку предприятия и якобы выявил «грубые нарушения», в том числе, и регламента Таможенного союза. Кроме того, издание заявило о том, что на предприятии якобы хранилась просроченная продукция. Эти сведения были оперативно опровергнуты. В «Московском школьнике» подчеркнули, что замечания специалистов Россельхознадзора к работе предприятия были незначительными. Сотрудники комбината оперативно устранили мелкие оплошности.

В комментарии пресс-службы «Московского школьника» отмечается, что были выявлены следующие нарушения: не был проведен должным образом контроль за показателями влажностного режима хранения продуктов. Также специалисты обратили внимание, что некоторые продукты лежали совсем близко от холодильных камер, также некоторые продукты хранились без маркировки. Не было определено место «хранения пилы».

В компании особо подчеркнули, что эти нарушения угрозы для здоровья учащихся Москвы не представляют. Их оперативно устранили по выданному предписанию.

Отметим, что ложную информацию от «МБХ медиа» быстро подхватила и распространила в Twitter юрист так называемого «ФБК» и соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь.

Раньше она уже атаковала предприятие «Московский школьник» вместе со своим патроном Алексеем Навальным. Соболь пыталась опорочить комбинат, когда совместно с блогером выпустила фейковое «расследование» о якобы имевших место «грубых нарушениях» на предприятии. В создании фейка приняла участие и бывшая сотрудница предприятия Наталья Шилова, которая за обещанную помощь сыну и деньги согласилась солгать на камеру о якобы «нарушениях» на предприятии. В частности, она продемонстрировала на видео фотографию ставшего знаменитым «умытаза». Как выяснилось, эта фотография гуляет по Интернету с 2011 года и к комбинату никакого отношения не имеет. Спустя некоторое время Шилова призналась, что солгала и прочитала по бумажке написанный для нее соратниками блогера текст. Она надеялась получить деньги, но «команда» Навального обманула ее и оставила без гроша.

В так называемом «расследовании» Навального и Соболь была допущена и еще одна серьезная ошибка. Блогер и его соратница связали «Московский школьник» с предприятием «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина. На самом деле этим предприятия никак не связаны между собой. По одной из версий, которая фигурировала в СМИ, Соболь могла лгать, осаждая предпринимателя, чтобы выманить у него 300 миллионов рублей. Деньги шантажисты планировали направить на предвыборную кампанию. Но их планам не суждено было сбыться: они получили резкий отказ, после чего продолжили атаки на «Конкорд».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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