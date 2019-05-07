«Как сыр в колбасе»: минсельхоз РФ заявил о росте производства

Минсельхоз РФ объявил о росте в России производства сыра и колбасы. В министерстве уверены, что тенденция будет продолжена, поскольку в стране зафиксировано увеличение объемов сельхозсырья.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, промышленное производство сыра в прошлом году выросло на 2,5%, до 472,6 тысячи тонн. Рост продолжился и в первом квартале этого года – с января по март в стране было произведено 115,6 тысячи тонн продукта. Это на 10,5% больше, чем за такой же период прошлого года.

Кроме того, в 2018 году увеличился объем производства колбасных изделий – он превысил 2,28 млн тонн. Такие же показатели сохранились и в первые три месяца этого года, отмечают в министерстве.

В 2019 тенденция роста производства сыра и колбасы продолжится, считают в Минсельхозе РФ. Основания для такой уверенности чиновникам дает увеличение объемов сельскохозяйственного сырья, а кроме того – новые инвестпроекты, которые реализуются при поддержке государства.

Как сообщал «Новый День», в декабре Росконтроль провел проверку качества сыров в российских магазинах и забраковал две трети образцов. Всего было изучено 112 образцов, из них 53 попали в черный список, а еще 35 получили замечания. Без всякой опаски употреблять в пищу оказалось можно лишь 24 сорта от различных брендов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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