«Жилищник» буквально понял приказ мэрии Москвы: полил пятиэтажку из шланга (ВИДЕО)

В Москве коммунальщики оригинально подошли к исполнению распоряжения заместителя мэра столицы Петра Бирюкова о мытье всех без исключения фасадов жилых домов. В Сети появилось видео, в котором двое мужчин из шланга с земли поливают стену кирпичной пятиэтажки. Фонтан воды бьет в открытые окна квартир и подъезда.

Видеоролик появился на странице группы «Старое Марфино против сноса пятиэтажек» в «Фейсбуке». «Отмыв бабла под названием «мытьё фасадов» – очередное варварство от жулищника в старом Марфино. Результат – залили подъезды и несколько квартир, а также испачкали все окна», – говорится в сообщении.

В комментариях москвичи интересуются, где УК «Жилищник» подключился к водоснабжению, и не придется ли жителям дома нести ущерб не только от залитых квартир, но и платить за потраченную на «мытье фасада» воду. «Нам просто помочили дома, а заодно отчитались наверх, что работы выполнены и деньги освоены по назначению. Теперь можно и премии выписывать. Позор, короче!» – пишет Ирина И. «Это они вот так шлангом до пятого этажа моют?» – изумляются москвичи.

«Просто списали деньги и отчиталась. На Преображенке дом неделю с мылом мыли и никаких шлангов и окон. На люльке висели и каждый кирпичик вручную скребли, а потом смывали», – объяснила технологию Ирина Я.

Ролик получил больше двух сотен репостов. В комментариях пользователи соцсетей предлагают жильцам дома подать иск в суд на управляющую компанию, которая таким оригинальным образом исполнила предписание мэрии Москвы о мытье фасадов.

Напомним, как сообщал «Новый День», 24 апреля на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», посвященной началу реализации программы «Мой район», заместитель мэра Петр Бирюков заявил, что до начала лета фасады всех без исключения домов в столице будут отмыты моющим раствором.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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