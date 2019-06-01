В России вступил запрет на национальный и внутрисетевой роуминг

Сегодня вступили в силу поправки в закон «О связи», которые предусматривают отмену национального и внутрисетевого роуминга в России. Теперь при оплате услуг связи будут применяться единые тарифы вне зависимости от региона России, в котором находится абонент. При этом новое правило не распространяется на звонки за рубеж.

Закон об отмене роуминга в России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2018 года после одобрения документа Госдумой и Советом Федерации. В мае 2019 года глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое дополнило правила оказания услуг телефонной связи при отмене роуминга, что также касается Крыма и Севастополя, где до сих пор отказываются работать крупные операторы связи.

Согласно обновленному законодательству, операторы мобильной связи в своей сети устанавливают одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, в каком регионе РФ тот находится. Одинаковые условия предусматриваются как в зоне покрытия сети операторов, так и за ее пределами. Но при этом оплате подлежат соединения, установленные с вызываемым абонентом, находящимся за пределами РФ.

Вопрос отмены национального роуминга был поднят в очередной раз в 2017 году, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против «большой четверки» операторов мобильной связи – «МТС», «Мегафона», «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и «Т2 Мобайла» (Tele2) – с требованием его отмены до 1 января 2018 года, которое впоследствии было продлено до февраля 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.19

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