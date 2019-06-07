«Харрасить беременных женщин...»: главный редактор RT оказалась в больнице после атаки соратницы Навального

В Москве разразился громкий скандал: главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян попала в больницу с угрозой выкидыша после того, как накануне около редакции «Эха Москвы» ее атаковала с вопросами юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, выдвинувшая свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму.

Накануне Соболь сообщила в твиттере, что «столкнулась» около лифта с «пропагандисткой Симоньян» и задала ей вопрос о возможных махинациях мэрии Москвы с квартирами. «Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым, но она отказалась отвечать :( <…> Беременность Симоньян прийти в эфир радиостанции не мешает, а прокомментировать резонансное расследование ФБК о @MosSobyanin, увы, помешала? Вы же типа «журналистка» и глава «информационного» канала. Так задайте вопрос Собянину или выскажитесь в твиттере хотя бы. Нечего сказать?» – написала она.

На видео, которое Соболь прикрепила к записям, слышно, что Симоньян просит договариваться о комментариях «как положено» – через пресс-службу. Однако соратница Алексея Навального не оставляла попыток получить ответ на свой вопрос, в результате Симоньян начала терять терпение и попросила себя «изолировать, так как ей нельзя нервничать».

«Пришла на эфир Эха, и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет <…> Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции – не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», – прокомментировала в случившееся Симоньян в своем твиттере.

Позже вечером, канал RT сообщил, что Симоньян попала в больницу. «Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдется. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих», – сообщила Симоньян.

Муж журналистки, режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян выразил возмущение действиями «оппозиции» и подчеркнул, что будет обсуждать этот инцидент с юристами. «Сейчас я прилечу и буду думать, будем решать с юристами, что делать. Она (Соболь) ещё и в Интернет выкладывает, как она некорректно задаёт вопросы. Это просто цирк шапито. Если это оппозиция, то тогда я член коммунистической партии СССР. Хамки необразованные и истерички», – цитирует его слова радиостанция «Говорит Москва».

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграмм-канале извинился перед Симоньян. «Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции Эхо Москвы. Желаю ей скорейшего выздоровления. Я приношу извинения тем нашим слушателям, которые хотели услышать передачу «Все сложно» и ожидания которых были обмануты. Я сожалею», – отметил он сразу после инцидента.

Сегодня утром Венедиктов также сообщил, что Симоньян сняли капельницу. «При этом, поскольку беременность 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение», – уточнил он.

Случившееся вызвало большой резонанс в медиа-пространстве. Телеведущий Владимир Соловьёв назвал действия Соболь в отношении Симоньян «низостью и подлостью». Он подчеркнул, что сотрудникам радио «Эхо Москвы», куда главред RT пришла на интервью, стоило бы больше позаботиться о комфорте своего гостя.

На инцидент обратила внимание даже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Соболь – это животное. А теперь попробуйте поспорить», – заявила она своей странице в «Фейсбуке».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.06.19

Российский противолодочный корабль едва не протаранил крейсер ВМФ США. / Проректор «Высшей школы экономики» нацелилась на Мосгордуму. / В России введут миллионные штрафы для интернет-компаний. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»