Главный редактор RT Маргарита Симоньян беременна в четвертый раз

Главный редактор RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян сообщила, что ждет ребенка. В семье журналистки уже есть трое детей.

«Дорогие и любимые подписчики! Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна», – написала Симоньян в своем Instagram. По ее словам, ребенок был зачат всего через четыре месяца после предыдущих родов.

Кроме того, журналистка выступила против абортов, а также предложила помощь тем, кто хочет избавиться от ребенка из-за финансовых трудностей.

«Если вы действительно нуждаетесь, пишите мне сюда, присылайте номер карточки, я сделаю вам перевод, которого хватит на то, чтобы купить все, что нужно к родам и первым месяцам жизни ребенка, а наши ребята из ДДБМ @act.next свяжутся с вами, чтобы выяснить, как еще можно вам помочь», – сообщила Симоньян.

Маргарита Симоньян замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. В семье воспитываются трое детей – шестилетняя Марьяна, пятилетний Баграт и трехмесячная дочь Маро.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.03.20

Украина признала Крым российским и закрыла границу. / Акцию «Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса. / В мечетях и синагоге вводят спецмеры из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»