Трусость и провокации: методы «команды Навального»

12 июня в Москве был организован несанкционированный митинг в поддержку Ивана Голунова, уголовное дело против которого было закрыто накануне. Московские либералы в очередной раз показали, что им наплевать на соблюдение закона, притом, что накануне они несколько дней тщательно разбирали все нарушения, допущенные полицией при задержании Голунова. Такой подход сильно напоминает поведение чилийского диктатора Аугусто Пиночета с принципом «друзьям – всё, врагам – закон».

На несанкционированной акции было задержано более 400 человек, в том числе и сам Алексей Навальный. Но по какому-то крайне странному совпадению, не был задержан ни один член «команды Навального», которая идет на выборы в Мосгордуму. Учитывая, что митингующих по самым смелым оценкам было около полутора тысяч, то есть задержали каждого третьего-четвертого, столь любимая либералами наука статистика подтверждает, что случайностью это быть не может.

Так почему же Навальный «вызвал огонь на себя» оказавшись на противозаконной акции без своего карманного юриста Жданова, грозы беременных журналисток Соболь, муниципального чиновника Яшина, а также Милова, Янкаускаса и прочих? Где же они были, когда их шеф привычно волочился в автозак? Похоже, что прятались.

Подписи – самая ценная валюта

Илья Яшин является, наверное, одним из главных пострадавших от медийного шума, поднявшегося вокруг ареста Голунова. Он явно рассчитывал на скандал федерального уровня, когда написал в Фейсбуке о том, как «совершенно случайно» встретил женщину, которая собирала подписи за него в неправильные подписные листы, а после допроса якобы выяснилось, что «заказчицей» является общественная активистка Мария Каледа, которой, в свою очередь, Яшина заказала «власть».

Однако скандала не получилось, точнее, он повернулся совсем не так, как хотелось Яшину. Каледа провела собственное расследование и выяснила, что встреченную муниципальным чиновником «совершенно случайно» под видеозапись женщину, скорее всего, инструктировали в интересах Яшина. Такое самообслуживание: сам организовал, сам допросил, сам возмутился, сам обвинил.

В итоге Каледа сама решила выдвинуться кандидатом по тому же округу, что и Яшин, чтобы, по ее словам, «лишить нечистоплотных политиканов возможностей для спекуляций».

Зачем же Яшину понадобилась эта провокация? Очень просто – сбор подписей за либеральную оппозицию идет с большим трудом. Почему-то у левых сил, не только у КПРФ, но и у других политиков этого политического спектра, проблем со сбором подписей нет, а либералы каждый раз делают из этого подвиг, совершить который могут, цитируя мэра Киева, «не только лишь все!»

Именно проблемой с подписями и объясняется отсутствие «команды Навального» на незаконном митинге. Самому Навальному было терять нечего – баллотироваться он не может, уголовные дела не позволяют. А для кандидатов даже недельный арест может обернуться несобранными подписями и, соответственно, неучастием в выборах.

Почему их не любят?

Герой «Золотого телёнка» Михаил Самуэлевич Паниковский жаловался, что он старый, и поэтому его девушки не любят. Остап Бендер, напомним, посоветовал обратиться в Лигу сексуальных реформ, и добавил: «А за что вас любить? Таких, как вы, девушки не любят. Они любят молодых, длинноногих, политически грамотных».

Представителей «команды Навального» сложно назвать старыми. Большинству из них меньше сорока лет, да и самому Навальному недавно исполнилось 43. Но девушки, а также юноши, не говоря о москвичах более старшего возраста, почему-то их не любят.

Вероятно, дело в том, что, будучи физически молодыми, политически и Навальный, и Яшин, и Милов, застряли где-то далеко в 90-х годах. У них нет никаких свежих политических идей, кроме убежденности, что настоящая демократия – это власть демократов. Все они имеют опыт «хождения во власть», и для всех троих он оказался не то чтобы удачным. Навальный на посту советника губернатора Кировской области постоянно влезал в имущественные скандалы, и в итоге чуть было не отправился на пять лет за решетку из-за дела «Кировлеса». Милов несколько месяцев был целым заместителем министра энергетики в правительстве Михаила Касьянова, но все его прожекты были отвергнуты. Яшин уже полтора года возглавляет Красносельский муниципальный округ, но никаких изменений к лучшему жители района не заметили.

Так что нет ничего удивительного, что москвичи не хотят поддерживать либеральную оппозицию. Даже те, кому не по душе действующая власть, скорее смотрят в другую сторону. Во всем мире сейчас идет реванш левой идеи. И в США, и в Европе растет популярность социалистических идей, поэтому и в нашей стране, несмотря на десятилетия оголтелой антикоммунистической пропаганды, люди снова вспомнили про то, что при всех недостатках Советского Союза, нищеты и безработицы тогда в стране не было.

Между предложениями вернуться в 70-е и вернуться в 90-е подавляющее большинство москвичей выбирает 70-е. Поэтому даже если провокации и граничащая с трусостью осторожность позволят «команде Навального» собрать нужное количество подписей и зарегистрироваться кандидатами в Мосгордуму, рассчитывать на победу они не могут даже в самых радужных снах.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 14.06.19

Банк России оценил вероятность летнего падения цен. / Набиуллина назвала срок продажи банка «Открытие». / Теракты в Москве, последний концерт Цоя, подготовка к импичменту и «сочная» дуэль: «горячий июнь» 90-х. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»