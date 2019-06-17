Политолог Марков прокомментировал провокацию Яшина с подписями

Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин, который заявил о намерении стать депутатом столичного парламента, является ярким представителем оппозиции, которые, как правило, считают себя суперпопулярными, и убеждены, что только воля случая не дает этой популярности проявиться. Такое мнение высказал известный политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя скандал с незаконным сбором подписей, в центре которого оказался оппозиционер.

«Яшин – оппозиционный политик, а значит – тянется к власти, как собака к кости», – считает Марков. По его оценке, оппозиционер чувствует уверенность в победе на выборах, даже если по факту он займет одно из последних мест.

Как сообщалось ранее, на днях Яшин на своей странице в Facebook заявил, что в его поддержку организован незаконный сбор подписей. Однако, как выяснилось позже, это была провокация со стороны самого оппозиционера.

По словам муниципального депутата, возле штаба на Краснопрудной улице, куда он пришел с проверкой, ему «случайно» встретилась женщина средних лет по имени Елена. Из диалога стало известно, что она собирает подписи в его поддержку. Женщина объяснила, что заниматься этой работой ей предложила Мария Коледа. При этом сборщица повторила фамилию за Яшиным. Она также продемонстрировала депутату планшет с номерами телефонов неких Марии и Надежды. К первой нужно было обращаться в случае возникновения проблем. После этого Яшин отвел Елену в штаб для дальнейшего допроса, а после сдал в отделение полиции.

Между тем, не прошло и дня, как Мария Коледа ответила Яшину, опровергнув его обвинения. Она заявила, что не набирала людей для сбора подписей и вообще не имеет никакого отношения к этой провокации. По ее словам, в этот день ее не было в городе, что могут подтвердить многие люди.

Напомним, Яшин решил баллотироваться в Мосгордуму на предстоящих 8 сентября выборах. Год назад он претендовал на должность мэра Москвы, но позже снял свою кандидатуру, поняв, что шансов на победу нет. Об этом свидетельствовали результаты тогдашнего опроса «Левада-центра», согласно которым рейтинг депутата и других «оппозиционных» кандидатов составлял тогда менее 1%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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