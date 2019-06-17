«Кибервоенные действия в отношении РФ…»: Кремль прокомментировал сообщения об атаках со стороны США

Кремль заявил о возможной кибервойне США против России. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для таких предположений есть все основания, если допустить, что американские ведомства не информируют об этом главу Белого дома.

«Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ», – цитирует слова Пескова «Интерфакс».

В то же время представитель Кремля обратил внимание, что американский президент Дональд Трамп «категорическим образом» опроверг данные The New York Times, что Вашингтон якобы еще 2012 года внедрил вредоносные программы в российские компьютерные сети, связанные с энергообеспечением страны.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что глава российского государства Владимир Путин неоднократно призывал к международному сотрудничеству для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности. «К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никак не откликнулись», – уточнил Песков.

Он также добавил, что стратегические области российской экономики «неоднократно подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа», а соответствующие ведомства, по его словам, «ведут с этим борьбу».

Напомним, в субботу американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных нынешних и бывших представителей администрации США сообщила об активизации попыток Вашингтона по внедрению вредоносных программ в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением страны. Президент США резко отреагировал на публикацию и заявил, эта информация не соответствует действительности. «Это виртуальный акт предательства некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, в любой истории, даже если она плоха для нашей страны», – заявил Трамп и подчеркнул, что информация газеты «является неправдой».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.06.19

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