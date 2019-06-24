В середине недели погода удивит москвичей

Жара в столице пошла на спад. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, к середине недели антициклон покинет московский регион, и в мегаполис придут долгожданные дожди. Правда, уже в выходные москвичи начнут жаловаться на холод – столбики термометров днем могут опуститься до +16 градусов.

Шесть дней в Москве стояла жара – по данным метеостанции ВДНХ, температура воздуха днем превышала 30 градусов. По данным метеостанции Балчуг, которая находится в центре города, таких дней было семь. В субботу на ВДХН температура поднялась до 30,7°, а в центре – до 31,9°.

Уже на следующий день жара пошла на спад: северные ветры снизили ее до средних многолетних значений, но в условиях малооблачной погоды солнце не позволило температуре слишком резко опуститься.

Во вторник синоптики обещают до 22-24 градусов, и 19-22 – в Подмосковье. В среду вероятность дождей возрастет, а температура снизится до 19-21 градусов в Москве и 17-22 по области. В четверг в столице местами ожидаются дожди и грозы, температура воздуха не поднимется выше 22 градусов. К пятнице погоду в столичном регионе начнет определять циклон, который придет со стороны Балтики и принесет прохладу. Ночью в пятницу ожидается 9-14 градусов, днем – до 19.

В субботу ночью температура воздуха опустится до 6 градусов, а днем ожидается не выше 16.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.06.19

Грубые нарушения на выборах в Санкт-Петербурге: две партии потребовали вмешательства главы ЦИК. / «Зачем себе врать?» Правительство ведет Россию в новую демографическую яму. / Депутат Яшин попал под подозрение: Генпрокуратура проверяет информацию о взяточничестве. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»