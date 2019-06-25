В Гидрометцентре рассказали, когда ждать самые жаркие летние дни

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что самые жаркие дни лета ждут жителей средней полосы России в конце июля и начале августа.

По словам специалиста, самые теплые дни в средней полосе – 31 июля и 1 августа. А и наиболее жаркая декада – с 26 июля по 5 августа, отметил он в интервью «Российской газете». Вильфанд объяснил это тем, что «поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши». Этот слой почвы полностью прогреется только после 20 июля, а затем почва начнет отдавать тепло в атмосферу, уточнил метеоролог.

Специалист также рассказал, что в городах на морском побережье самые высокие температуры придутся на вторую половину августа.

Как сообщал «Новый День», накануне в Москве начала спадать жара. По прогнозу Гидрометцентра России, к середине недели антициклон покинет столичный регион, и в мегаполис придут долгожданные дожди. В пятницу и в выходные погоду в столице будет определять Балтийский циклон, который принесет дожди и прохладу. Дневная температура может опуститься до 14-16 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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