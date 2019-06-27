Неполноценные переговоры: Путин и Трамп обсудят проблемы «на бегу»

Президент РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не смогут провести полноценные переговоры во время саммита «Большой двадцатки» в Осаке, однако, как считает известный политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, лидеры двух государств успеют обсудить наиболее актуальные темы российско-американской повестки.

«Это неполноразмерные переговоры с глубоко проработанной повесткой, как должно быть в двусторонних отношениях сверхдержав, от которых зависят судьбы мира. На бегу, на ногах, во время саммита «двадцатки», возможно, обменяются какими-то мнениями по актуальными вопросам, не более того», – сказал Мартынов в комментарии РИА «Новый День».

С его точки зрения, речь может пойти об антироссийских санкциях, которые Вашингтон использует как инструмент «влияния на рынки в интересах собственных компаний». «Также они себя ведут и с Китаем, и рядом других стран на Ближнем востоке», – отметил он.

«Это иранский кейс, это и в общем контексте ближневосточное досье – там и Сирия, и другие вопросы – военно-техническое сотрудничество с Турцией и так далее. Что будет возможно в формат «на бегу» впихнуть, столько и обсудят. На то они и лидеры, чтобы понимать друг друга с полуслова и говорить коротко и понятно друг для друга», – заключил Мартынов.

Напомним, встреча Трампа и Путина пройдет завтра в Японии в 8:00 по московскому времени. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа может продлиться около часа. Детали повестки неизвестны, в настоящий момент сообщается, что лидеры сами определят повестку дня встречи.

Москва, Мария Вяткина

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