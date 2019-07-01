Олег Шеин выдвинулся кандидатом в губернаторы Астраханской области: ждет ли «Справедливую Россию» скандал?

На губернаторских выборах в Астраханской области разразился скандал. Депутат Госдумы, «эсер» Олег Шеин был выдвинут в качестве кандидата в губернаторы региональным отделением «Справедливой России». Однако пристальное внимание как региональных, так и федеральных наблюдателей привлекло не само выдвижение известного политика, а сопровождающие его обстоятельства.

До сих пор основную интригу избирательной кампании в регионе придавала разве что недавняя смена главы региона: в начале июня президент заменил Сергея Морозова на Игоря Бабушкина. Однако в субботу, 29 июня, произошло событие, которое фактически повернуло астраханскую губернаторскую кампанию в неожиданное русло. Региональное отделение «Справедливой России» в качестве своего кандидата выдвинуло на выборы Олега Шеина – хотя поддержки федерального президиума партии на заседании 22 июня он не получил.

И вот тут начинаются странности. Вот что написал об этом сам Шеин на своей странице в «Фейсбуке»: «Поставил вопрос об участии в выборах губернатора Астраханской области. За четверо (я сам, Галина Хованская, Елена Драпеко и Олег Нилов), девять воздержались, один против».

Между тем, источник РИА «Новый День» в центральном аппарате «Справедливой России» рассказал другую версию: «Было вовсе не обсуждение кандидатуры Шеина – двигаться ему в губернаторы, или не двигаться. На самом деле Шеин пытался поставить на голосование сам вопрос об этом, хотя изначально он вообще не был внесен в повестку дня. Это большая разница. И это произошло в отсутствие руководства партии».

Сам Шеин подтвердил РИА «Новый День» информацию о своем выдвижении региональной конференцией. При этом политик подчеркнул, что президиум партии фактически никакого решения не принял – то есть о нарушении устава говорить не приходится.

«У нас нет отрицательной реакции президиума, – пояснил он. – Нет такого, чтобы президиум поддержал другого кандидата или сказал, что мы не участвуем в выборах. Поэтому никаких запрещающих барьеров, очевидно, мы не переходим. В этих условиях астраханская партийная конференция приняла решение об участии в избирательной кампании, и о том, что в выборах участвует Олег Васильевич Шеин. Я хочу пояснить, что для нас политика является не самоцелью, а инструментом: у нас полно нерешенных социальных задач, мы их достаточно ясно обозначаем последние года три. Они связаны, в первую очередь, с разгромом астраханского социального законодательства по ветеранам, по многодетным, по другим категориям. Мы не можем уклоняться от политического решения и достижения этих целей». При этом, отвечая на вопрос корреспондента агентства, Олег Шеин подтвердил факт переговоров с лидером партии Сергеем Мироновым. «Я с Сергеем Михайловичем говорил о намерении выдвигаться, совершенно верно», – сообщил он.

Однако специалисты в области политической юриспруденции не считают позицию Олега Шеина корректной. Они отмечают, что устав «Справедливой России» содержит положение о том, что выдвижение кандидата на должность высшего должностного лица региона производится после предварительного согласования с президиумом Центрального совета партии. А, следовательно, алгоритм предельно прост и однозначен: президиум согласовывает кандидатуру, выносит соответствующее решение – после чего региональное отделение выдвигает кандидата.

Вот как прокомментировал ситуацию член правления Ассоциации политических юристов России Сергей Румянцев: «Эта норма в уставе «Справедливой России» носит императивный характер: нет согласования – нет выдвижения. Любые толкования в стиле «если не было решения о несогласовании, следовательно, есть решение о согласовании» – от лукавого. Решение президиума о согласовании кандидатуры в выстроенной партией конструкции есть обязательное и, необходимое для принятия решения о выдвижении кандидата условие.

В Астраханской области активно обсуждают и такой нюанс: ранее за похожее нарушение партийной дисциплины – несанкционированный «поход на выборы» при активном участии Олега Шеина из партии был исключен местный «эсер» Александр Михайлов. Однако сам Шеин полагает подобные параллели неуместными: тогда решение было принято вопреки позиции астраханского отделения партии и было выгодно исключительно «Единой России» для имитации участия «эсеров» в губернаторских выборах, объясняет он.

Теперь политик намерен сконцентрироваться на сборе подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра. «Сделаем все возможное, что можно будет сделать», – подчеркнул Олег Шеин. «Мы держали паузу, поскольку полагали, что более-менее оперативно получим позицию президиума партии, – рассказал он. – Я уверен, что если мы соберем необходимые для получения муниципального фильтра подписи, то позиция президиума тоже будет определенной и всех нас устраивающей. Если мы подписи не соберем – то в этом смысле не имеет практического значения, есть решение президиума, или его нет».

Стоит отметить, что с новым врио губернатора Игорем Бабушкиным у Олега Шеина сложились вполне рабочие отношения, однако это не повлияло на его решение идти на выборы. «Представим себе ситуацию: мы не выдвигаемся на выборы. Что, от этого исчезнут 100 тысяч избирателей, которые голосуют за «Справедливую Россию»? – поинтересовался он. – Эти люди не зададутся вопросом – а что им необходимо предпринять, чтобы защитить свои социальные права и обеспечить развитие региона? Очевидно, что эти люди никуда не денутся. Поэтому как мы можем не пытаться решить задачи этих людей? Насколько эта позиция является ответственной? Я полагаю, ответственной позицией может быть только активное продвижение той повестки, которую стремятся получить астраханцы».

Между тем, странная нерешительность, проявленная Шеиным в начале избирательной кампании и внезапное решение выдвигаться без поддержки президиума партии, вызывает неоднозначную реакцию у самих астраханцев. «Олег Васильевич просто затягивал время, и теперь все его действия нужны, чтобы продемонстрировать, что он все же как-то борется, – считает руководитель сообщества «Астрахань, живи!» Александр Алымов. – Но мы понимаем, что шанс уже ушел. Выборы объявлены 4 июня, и если бы его выдвинули в ближайшие дни, то было бы больше шансов [собрать подписи для прохождения муниципального фильтра] – пока не выдвинулось еще огромное количество кандидатов. Он почему-то сначала тянул, потом подал запрос в федеральную партию, она отказала, и после этого отказа все же выдвинулся. Возникает вопрос – почему нельзя было этого сделать раньше, если все равно выдвинули после отказа?».

Все действия Шеина говорят о нежелании реально участвовать в выборах, полагает собеседник агентства. При этом он не исключает вероятность некоей договоренности о неучастии в выборах депутата Госдумы, которая могла быть достигнута еще во времена врио Сергея Морозова.

«Я был бы рад ошибаться, – говорит Александр Алымов. – Все же Олег Васильевич опытный политик, который много лет ведет деятельность в Астрахани, и многим было бы интересно увидеть его реальным кандидатом в губернаторы. Но пока все говорит о том, что он крайне странно выстраивает свою политику. Как будто это все делается специально».

О том, что выдвижение Олега Шеина без шансов на победу является лишь способом «сохранить лицо», говорят и другие региональные эксперты.

Документы в избирком команда Шеина планирует сдать уже в понедельник, 1 июля. После этого «эсеру» нужно будет набрать подписи 7% муниципальных депутатов и глав МО. Выборы губернатора Астраханской области назначены на 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.07.19

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