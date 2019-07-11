Анализ избирательных кампаний в МГД показал неминуемый провал несистемной оппозиции

Накануне оглашения финальных результатов относительно регистрации кандидатов в Московскую городскую Думу был представлен большой аналитический доклад. Своими наблюдениями поделились сотрудники департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ.

Документ содержит данные о начальных рейтингах кандидатов, их предвыборных программах, борьбе в информационном пространстве, а также о спорных скандальных инцидентах. В разработке доклада принимали участие более 30 специалистов в области политологии и электоральных исследований.

Отмечается, что в разных избирательных округах наблюдалась совершенно разная активность по насыщенности и напряженности предвыборной агитации. Это связано с неравномерной конкуренцией – в некоторых округах было несколько примерно равных кандидатов, в других – очевидные лидеры и все остальные.

Исследователи обратили пристальное внимание именно на наиболее активные предвыборные округа. В результате эксперты выделили ряд особенностей закончившегося этапа избирательной кампании 2019.

Во-первых, в предстоящих выборах не принимает участие партия «Единая Россия». Все партийцы позиционировали себя как самовыдвиженцы. Окажет ли этот «маневр» позитивное влияние на исход выборов, пока неясно.

Во-вторых, московские выборы-2019 уже точно серьезно обновят состав МГД. Менее половины действующих депутатов столичной Думы подали заявки на регистрацию в качестве кандидатов на выборах МГД нового созыва.

В-третьих, можно констатировать, что прошедший этап предвыборной гонки имел абсолютно уникальный информационный фон. Большую часть медиа-поля заняли скандалы и неоднозначные события в стане оппозиционных кандидатов.

Эксперты особо отметили конфликт филантропки Нюты Федермессер и юриста ФБК Любови Соболь. Последняя практически вынудила общественницу снять свою кандидатуру, устроив «травлю» в соцсетях. Конфликт между кандидатами несистемной оппозиции говорит лишь о том, что либералы не умеют договариваться и вести конструктивный диалог. В большей степени, этот тезис применим к выдвиженцам Дмитрия Гудкова и Алексея Навального, отмечают эксперты.

Кроме того, в прессе то и дело появлялась информация о подделке подписей, конфликтах внутри штабов самих кандидатов, провокациях. Чаще всего, участниками таких инфоповодов выступали оппозиционные кандидаты – Соболь, Гудков, Яшин.

По мнению политолога Игоря Чистякова, рост информационного шума со стороны либеральных кандидатов был прямо пропорционален падению их популярности и осознанию своих низких рейтингов. Им ничего не оставалось, как привлекать внимание с помощью скандалов.

Что касается проблем провластных кандидатов, им не хватало позитивной повестки в агиткампаниях. Их статичность может сыграть злую шутку, значительно понизив явку на выборах в сентябре.

Однако у оппозиционных кандидатов также возникали проблемы с предвыборной программой. Чаще всего, им не доставало конкретики, глубины понимания проблем округа. Многие из них собирались представлять московские округа, в которых даже не бывали. Эти кандидаты вряд ли наберут достаточное количество подписей, так как местные жители мало что о них слышали или знают.

Такие выдвижения ещё раз говорят о том, что ряд кандидатов не стремится стать «слугой народа» в кресле МГД, а лишь повышает свою популярность. На последнем предрегистрационном этапе также не обошлось без скандалов. Процесс подсчёта подписей ещё не завершен, а некоторые кандидаты уже призывают своих сторонников выходить на пикеты и митинги, обвиняя ГИК во всевозможных нарушениях их прав. Однако, по мнению экспертов, москвичи не привыкли выражать своё мнение в публичных акциях, поэтому такая тактика не принесет ощутимого эффекта.

Промежуточные результаты подсчётов уже известны. Например, от команды Гудкова и партии «Яблоко» предвыборный барьер прошла лишь половина кандидатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.07.19

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