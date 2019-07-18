Невзоров посмеялся над голодовкой несостоявшегося депутата Любови Соболь

Известный публицист Александр Невзоров, комментируя заявление Любови Соболь о голодовке из-за отказа в регистрации на выборах в Московскую городскую думу, заявил, что считает инициативу полезной. Как шутливо отметил журналист, у юриста так называемого ФБК «слишком много щек».

«Кстати говоря, совершенно правильно. Потому что там действительно многовато щек, и с этим надо было что-то делать», – сказал Невзоров.

Бойкот Любовь Соболь объявила еще 13 июля. В посте в соцсети Facebook она сообщила, что пошла на такой шаг из-за отказа регистрировать ее кандидатуру на выборы в Мосгордуму. Также соратница Алексея Навального отметила, что ушла из дома, «чтобы не расстраивать близких».

Как известно, избирком Москвы отказал в регистрации «независимым» кандидатам Яшину, Жданову, Соболь, Гудкову и другим, так как в ходе проверок подписных листов эксперты выявили огромное количество брака, превышающее максимально допустимую норму в 10%.

«Фабрика по подделке подписей»

Как заявил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, что «автографы» кандидатам Навального, помимо живых москвичей, якобы «раздавали» и ныне покойные – их подписи были сданы наряду с другими.

Любовь Соболь в ходе подписного этапа применяла методы, которые не находили одобрения даже у ее сторонников. Так, например, координатор волонтеров, представившийся Арсением, высказал сомнения в подлинности подписей, которые ежедневно сдавали некоторые из его коллег.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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