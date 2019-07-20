Оппозиция не смогла заманить на Сахарова и десятой доли процента жителей Москвы

Прошедший сегодня оппозиционный митинг представителей скандального блогера Алексея Навального не собрал десятой доли процента от всех жителей Москвы. Для столичных либеральных сил это серьезное поражение, поскольку добиться своих целей при помощи грязных политтехнологий им не удается, пишет Newinform.com.

Как сообщается, на митинг некоторые сторонники Навального принесли украинские и грузинские флаги, не имеющие никакого отношения к выборам в Московскую городскую думу. Оппозиция ежедневно призывает людей выходить на улицы в поддержку так называемых «независимых кандидатов».

Стоит напомнить, что подобные лозунги появились после того, как выдвиженцев от команды блогера Навального отстранили от выборов из-за выявления большого количества брака в их подписных бланках, сданных на проверку в Мосгоризбирком. Это Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и другие.

Руководитель столичного избиркома Валентин Горбунов отметил, что именно подлог подписей в документах стал главной проблемой избирательной кампании кандидатов от команды Навального.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.07.19

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