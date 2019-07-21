«Это шантаж»: МГИК оценила требование Навального по «независимым» кандидатам

Во время митинга на проспекте Сахарова скандальный блогер Алексей Навальный потребовал от Мосгоризбиркома зарегистрировать «независимых» кандидатов за неделю. В МГИК это назвали шантажом.

На акции оппозиции, куда пришло около 0,1% москвичей, глава «Фонда борьбы с коррупцией» заявил, что его сторонники будут «штурмовать» московскую мэрию до тех пор, пока Соболь, Яшина и остальных не допустят до выборов.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут назвал требование Навального политическим шантажом. По его словам, при принятии решения комиссия руководствовалась буквой закона, а не криками с трибун.

Реут считает, что призывы к нарушению закона – это прямой путь к хаосу, а давить на избиркомы бессмысленно. Он подчеркнул, что в данной ситуации не нужно заниматься подменой понятий, выставляя личные эмоции за законные основания. Ничем хорошим для инициатора политического шантажа это не закончится.

Пока Мосгоризбирком не дал официального ответа на требование Навального. Хотя можно предположить, что он будет неприятным для оппозиции, которой пошли навстречу и согласовали митинг на Сахарова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.07.19

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