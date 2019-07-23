Жители Москвы недовольны повторным обходом квартир волонтерами Соболь

Провалившая свою предвыборную кампанию кандидат в депутаты в Мосгордуму Любовь Соболь решила оправдаться и попыталась доказать, что собранные подписи избирателей в ее поддержку были реальными, несмотря на выводы столичного горизбиркома.

Жители 43-го административного округа Москвы (Хамовники, Арбат, Пресня) сообщили редакции Федерального агентства новостей, что крайне недовольны «поквартирным обходом», который вновь устроили подопечные блогера Алексея Навального. Активисты «навещают» избирателей и просят их оставить расписку о достоверности поставленных в поддержку кандидата Любовь Соболь автографов. Правда, москвичи недовольны подобной акцией и заявляют: они ни за кого не подписывались.

Судя по оценке наблюдателей, такие отчаянные попытки Соболь «реанимировать» свою репутацию обречены на провал. Члены московского избиркома провели официальную проверку и доказали: весомая часть подписных листов – подделка: из 725 отбракованных подписей 268 – автографы несуществующих людей.

В числе прочих «проголосовавших» избирателей оказались те, кто проживал в совершенно ином округе – в 5-м. Четверо – недавно умершие люди. Этому есть объяснение: «рисовальщикам», судя по всему, предоставили устаревшую базу данных. Также почерковедами был установлен ряд других нарушений, наглядно свидетельствующих о фальсификациях и нарушении законодательства.

Напомним, после того, как столичная избирательная комиссия отказала в регистрации 57 выдвиженцам, в Москве пошла волна несанкционированных митингов. Их устроили обиженные представители оппозиции. С решением избиркома не согласилась, в том числе, Любовь Соболь. Позже девушка объявила голодовку, думая, что сможет повлиять на МГИК. Впрочем, в Интернете уже появился разоблачающий Соболь видеоролик. На кадрах видно, что курьер привозит еду в Центр сбора подписей – именно туда, где «голодает» Соболь, заказчиком была девушка по имени Любовь.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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