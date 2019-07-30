Проблема 8 сентября: главам пяти регионов «светит» второй тур выборов

На предстоящих в сентябре губернаторских выборах второй тур возможен сразу в нескольких регионах. Прогноз ожидаемых результатов дали эксперты сети «Давыдов.Индекс».

В частности, менее 50% голосов может набрать врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин – эксперты прогнозируют ему 47% и дают негативный прогноз динамики ближайшего месяца. В Волгоградской области врио главы Андрей Бочаров может получить 44%, однако аналитики выдали ему позитивный прогноз. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин получил отметку «стабильный прогноз», но пока по мнению экспертов он рискует набрать лишь 41% голосов избирателей в первом туре.

Глава Вологодской области Олег Кувшинников может получить 42% голосов, и прогноз на месяц эксперты оценивают как негативный. В «зону риска» угодил также врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко с 43% и стабильным прогнозом.

Прогноз основан на оценках участников экспертного рынка, аналогичная методика оправдала себя перед выборами-2016, пояснил глава проекта, политолог Леонид Давыдов. При этом, по его словам, пока ни в одном регионе не заметны объективные факторы, которые могут привести ко второму туру, поэтому развитие ситуации будет зависеть от тех, кто делает избирательные кампании, отмечает «Интерфакс».

Напомним, на сентябрьских выборах-2018 скандалы со вторым туром произошли в четырех регионах – Хабаровском крае, Владимирской области, Хакасии и Приморье. В трех из них в результате кресла губернаторов заняли кандидаты от ЛДПР и КПРФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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