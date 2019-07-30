«Жестко пресекать»: Генпрокуратура подключит «весь арсенал» к борьбе с предвыборными митингами

Генпрокуратура РФ накануне выборов намерена жестко пресекать несанкционированные митинги, используя для этого «весь арсенал средств реагирования». Об этом заявил заместитель главы надзорного ведомства Александр Буксман, выступая сегодня на заседании коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, которые цитирует РБК, «последние события в Москве» продемонстрировали, что надзорное ведомство должно изменить подход к организации надзора за подготовкой и проведением выборов в России. «Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения избирательных прав граждан, используя для этого весь арсенал средств реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков», – подчеркнул Бусман.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка в своем выступлении поручил изменить организацию дежурств и процедуру уведомления центрального аппарата надзорного ведомства, а также внести в документы необходимые поправки. «Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились», – заявил генпрокурор РФ.

Как сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника.

Сегодня стало известно о возбуждении уже трех уголовных дел за применение насилия в отношении сотрудников ОМОН Росгвардии. В Совете по правам человека пообещали подготовить доклад для президента РФ Владимира Путина, при этом отметив, что силовики действовали грубо.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.19

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