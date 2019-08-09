Азербайджан «под прицелом» США: Москва рискует потерять Баку

Запад раздражен независимой политикой Азербайджана и его стабильными отношениями с Россией, в результате Баку может оказаться под прессом экономических санкций США. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как отметил председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, в настоящий момент внешняя политика Азербайджана отличается независимостью. «Мне кажется, Азербайджан вызывает в США, прежде всего, у президента, невольное уважение своей независимой позицией. Но если холодно взглянуть, то Азербайджан в этом плане сильно отличается от республик, на которые оказывается такого рода давление. Если мы посмотрим, как ведет себя Азербайджан в рамках Восточного партнерства (проект ЕС по развитию связей с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной), то увидим, он четко заявляет свою позицию и даже может не посетить какое-то мероприятие», – сказал Трофимчук.

Эксперт обратил внимание, что пока Баку удается поддерживать свой нейтралитет без особого экономического ущерба. В то же время он подчеркнул, что современная история уже неоднократно показывала, что происходит со страной, которая действует вразрез политике Запада.

«Что касается вопроса возможного усиления давления или появления явного давления США на Азербайджан… Да, всем известно, у Азербайджана явно меньше санкций. По сравнению, например, с западными санкциями в отношении России и Ирана – их практически нет. Но это совсем не говорит о том, что их совсем не появится у Азербайджана по той или иной причине. Мы видим, как Запад последние десятилетия пытался и пытается давить. Мы видим, что Америка пытается зайти в эту сферу, получить новый инструмент давления (на Азербайджан)», – сказал Трофимчук.

В этой связи он подчеркнул, что для России, которая испытывает определенные трудности с «западными партнерами», чрезвычайно важно сохранить и развивать контакты с Баку. «Для Москвы очень важно, что и Баку, и Тегеран, к слову, ведут предсказуемую независимую политическую линию, что в современной системе международных отношений уже становится редкостью. Запад никого из нас не ждет, а на Востоке нас ждут. Если говорить о Востоке в целом – там нам никто не предъявляет никаких требований, не выкатывает никаких претензий, в отличие от Запада», – констатировал эксперт.

Между тем, как считает профессор Бакинского государственного университета, руководитель Фонда «Центр регионального развития в Азербайджане» Чингиз Исмаилов, Россия в большей степени поддерживает лишь видимость экономического сотрудничества и не предпринимает реальных действий для расширения связей между государствами.

«Хотя экономические связи развиваются, с инвестициями положение нехорошее. Инвестиции Азербайджана в экономику России больше, чем инвестиции России в экономику Азербайджана, хотя экономические возможности у России намного больше. Инвестиции в целом отражают глубинные процессы развития реальных желаний стремлений стран к углубленному экономическому сотрудничеству: если инвестиции незначительны, значит, стоит подумать, в чем проблема», – сказал Исмаилов.

«Результата нет, хотя мы можем взаимоинвестировать. В регионе Россия вкладывает туда, где нет никакой прибыли нет – геополитические интересы доминируют, поэтому она вкладывает», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.08.19

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