Детский омбудсмен вступилась за оппозиционеров: просит Генпрокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав

Детский омбудсмен Анна Кузнецова намерена попросить Генпрокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав супругов, которых московское надзорное ведомство обвинило в участии в несанкционированном митинге 27 июля и злоупотреблении правами в ущерб интересам сына.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка напомнила, что супруги Проказовы уже высказали свою позицию, заявив, что не принимали участия в митинге, а сына передали на руки не чужому человеку, а двоюродному брату матери мальчика, и не подвергали малыша опасности.

«Со своей стороны мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых, – заявила Кузнецова. – При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде».

При этом детский омбудсмен подчеркнула, что «родители, которые сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь». Кузнецова отметила, что «нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись».

Как сообщал «Новый День», 6 августа прокуратура Москвы опубликовала сообщение о том, направила в суд иск о лишении родительских прав отца и матери годовалого мальчика. «Установлено, что супружеская пара 27 июля 2019 года приняла незаконное участие в несанкционированном митинге с малолетним годовалым сыном», – заявили в надзорном ведомстве. Согласно этой версии, родители передали ребенка третьему лицу, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.08.19

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