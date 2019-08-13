Кремль считает нормальными жесткие действия силовиков в Москве

Кремль оправдывает жесткие действия силовиков на митингах в Москве, и ничего не знает о резолюции санкционированной акции, принятой на проспекте Сахарова 10 августа. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем <...> абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти и считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков», – заявил представитель Кремля, отметив, что следует различать санкционированные акции протеста и те, которые подпадают под «попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки». «Имело место и то, и другое», – подчеркнул Песков. По его словам, силовики в силу обязанностей пресекают нелегитимные акции.

При этом в Кремле отслеживают инциденты как неповиновения протестующих полиции, так и проявление агрессии со стороны полицейских, сообщил Песков. Недопустимым, по его словам, является неповиновение и агрессия по отношению к силовикам.

«Мы же с вами видели разные кадры. Мы же видели кадры, которые подпадают под то же слово «насилие», – цитирует Пескова РИА «Новости». – По крайней мере, насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место». По этим случаям сейчас ведется расследование, уточнил он, а решения будет выносить суд. Дождаться судебных решений следует и в ситуации с выборами в Мосгордуму, заявил Песков.

«Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями. Поэтому использовать фразы «неправомерное применение силы», «неправомерное отстранение от выборов», «неправомерные аресты» и так далее, могут или ведомства <…> по итогам служебной проверки, или суд. Мы с вами этого делать не можем и не имеем на это права», – отметил он.

При этом пресс-секретарь президента РФ заявил, что ничего не знает о резолюции, принятой участниками митинга на проспекте Сахарова 10 августа – по данным «Белого счетчика», на акцию пришли около 60 тысяч человек. Политическим кризисом сложившуюся ситуацию в Кремле не считают, заверил он.

«Мы надеемся, что на все вопросы, на все спорные ситуации, которые стали резонансными, будут даны соответствующие ответы, – сообщил он. – Есть основания на это надеяться, потому что необходимые внутренние проверки проводятся, ведется также следствие по ряду важных, резонансных дел».

Напомним, по итогам акции 27 июля, которую в мэрии Москвы назвали несогласованной, было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, фигурантами которого стали уже 14 человек, 13 из них суд отправил под арест до 27 сентября. В Совете по правам человека при президенте РФ позднее заявили, что не усмотрели никаких признаков массовых беспорядков в том, что происходило в центре столицы. При этом в результате действий силовиков на акциях протеста пострадало несколько граждан. Так, муниципальный депутат района Хамовники Александра Парушина оказалась в институте им. Склифосовского – ее по голове ударил дубинкой сотрудник ОМОНа. Столичному дизайнеру Константину Коновалову силовики сломали ногу при задержании, задержанного режиссера Дмитрия Васильева силовики допрашивали ночью, после чего отняли у него инсулин и отправили в камеру – в результате мужчина оказался в реанимации. Мужчину освободили в ночь на 12 августа, однако сегодня он был вновь госпитализирован. Жительница Москвы Дарья Сосновская была жестко задержана 10 августа, при этом сотрудник полиции ударил ее кулаком в живот, это попало на видео. Адвокат Сосновской сообщила СМИ, что второй удар девушка получила по голове около автозака.

Сообщалось о том, что на одной из акций пострадал и сотрудник Росгвардии: он вывихнул плечо левой руки во время силового задержания.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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