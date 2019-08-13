«Все вельможи сдохнут вместе со всякой нищей сволочью»: Герман Стерлигов о «качестве» «натуральных продуктов»

В России производство натуральных продуктов питания запрещено законом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава благотворительного проекта «Слобода» Герман Стерлигов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. «Натуральные продукты питания запрещены законом», – сказал он.

«У нас нормативными актами запрещено и производить, и продавать натуральные продукты питания. Коровы должны быть обколоты вакцинами и прививками – после этого нельзя ни мясо есть, ни молоко пить. Для приготовления хлебобулочных изделий должны быть использованы средства дезинфекции, и дезинсекции в элеваторах- то есть крысиные и тараканьи яды, которыми все заливается. И по каждому продукту есть нормативы, которым производитель обязан следовать, чтобы продукт продать. И продукт становится отравленный. И мы имеем право есть только отравленные продукты», – подчеркнул Стерлигов.

По его словам, чтобы производить натуральный продукт в России, нужно иметь «гражданское мужество». «Когда к вам приходит ветеринар, чтобы обколоть вашу скотину, нужно иметь волю и смелость послать его по известному адресу, понимая, что могут быть проблемы. И это не все делают, даже те, кто хочет производить натурпродукт, уступают под нажим и обкалывают и обкармливают всякой заразой», – констатировал Стерлигов.

В то же время предприниматель считает, что Россия по сравнению с Европой – свободная страна, где нет необходимости соблюдать законы. «Законы, которые написаны для нас, для России, лондонскими и американскими товарищами – мы эти законы, слава Богу, благодаря нашей власти, можем не соблюдать. Поэтому я на свободе», – заявил Стерлигов.

Бизнесмен считает, что употребление в пищу ненатуральных продуктов особенно для жителей мегаполисов грозит неминуемой гибелью. «Мы (сам Стерлингов и его семья) едим прекрасный картофель, пьем молоко с необколотой скотины, делаем сыры, с молоком, не надоенным аппаратами кровью и гноем, потому что любой аппарат сосёт кровь и гной, только ручная дойка дает настоящее молоко. В общем – мы балдеем, и вам советуем, пока вы молоды, создавать свои крестьянские хозяйства и прекращать заниматься этой хренью: торчать в городе, пить отраву, жрать отраву, а потом удивляться, что вы заболели раком или диабетом», – подчеркнул он.

Стерлигов считает, что «раком и диабетом заболеют все, кто не выедет из города и не начнет дышать, есть и пить». «Не будет ни одного исключения, исключения невозможны, возможен только срок – у кого какое здоровье. А так – вы все обречены на утилизацию, и вы все должны отчетливо это понимать. И детки ваши обречены на утилизацию, если вы не вытащите их с этой помойки, где травят как крыс», – заявил он.

По мнению Стерлигова, тенденция на замещение натуральных продуктов сейчас характерна для многих стран и преследует целью уничтожение «лишнего населения». «Пока мы видим, что странами правят трусы, которые стоят в известной позе перед Лондоном и не смеют даже спасать свою жизнь и жизнь собственных детей. Потому что они сдохнут от отсутствия воды и пчел, так же, как и пролетариат. Все вельможи сдохнут вместе со всякой нищей сволочью», – заключил Стерлигов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.08.19

«Почти за одной партой сидел. Но такова судьба». ЦИК отказал Геннадию Гудкову в жалобе. / Трамп может подыграть Белграду: Запад ищет новые подходы к Сербии. / «У вас 70 умерших!» – «Я в эти игры играть не буду»: несостоявшийся кандидат в Мосгордуму рискует попасть под уголовное дело. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»