Импортозамещение по-российски: до 60% продуктов на прилавках РФ – фальсификат

Санкционный режим между РФ и Западом дал возможность России стать крупнейшим в мире производителем натуральных продуктов. Однако «команда Путина» не смогла добиться этого – более того, все идет к тому, что в самой России сейчас до 60% все продуктов в магазинах является фальсификатом. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали эксперты накануне на пресс-конференции в Москве.

По словам сопредседателя Союза потребителей «Росконтроль» Александра Борисова, несмотря на позитивную статистику, которую озвучивает власть, политика импортозамещения не привела к реальным положительным результатам.

«Происходит количественное замещение на полках магазинов, но, к сожалению, не качественное. За последние пять лет качество ни коим образом не повысилось. С 2012 года Союз потребителей проводит мониторинг качества товаров, которые находятся на полках магазинов. Мы приходит к выводам, что доля некачественной, фальсифицированной продукции варьируется от 40 до 60%. В зависимости от технологий производств, от проверок надзорных органов способы фальсификации могут меняться, но цифры от 40-60% неуклонны на протяжении нескольких лет», – констатировал эксперт.

Борисов также уточнил, что основные проблемы фиксируются в молочной отрасли, где фальсифицируется до 60% от всего объёма продукции на прилавках, и в мясопереработке – до 50-60%. «Это самые проблемные отрасли. Если представить, что завтра контрсанкции будут отменены, то российский фермер (мелкий, средний, крупный) точно не выдержит конкуренцию с товарами, которые производятся в Европе ни по качеству, ни по ценам», – сказал он.

По его словам, качество молочной продукции относительно хорошее только в премиум-сегменте, но он является недоступным для большинства жителей страны. «Возьмем, к примеру, сыр, Наши отечественные сыровары научились изготавливать и сыр с плесенью, и моцареллу, но цена этого товара составляет 1200-2000 тысяч. Мы понимаем, что это далеко не масс-сегмент, подобного рода продукцию может позволить себе только 25% населения. В остальном случае, на полки снова хлынул фальсификат – продукты с запахом сыра и вкусом сыра, в которых молочного жира не содержится вообще», – сказал Борисов.

По словам главы благотворительного проекта «Слобода» Германа Стерлигова, в 2014 году с введением санкций у России появился уникальный шанс производить натуральные продукты без химии и ГМО. «Мы могли отраву, которую нам десятки лет поставляли из-за рубежа, заменить на натуральные российские продукты. Благо, как неоднократно отмечал Владимир Путин, земли России, благодаря разрушению советского сельского хозяйства, почти за 30 лет отдохнули от химии и очистились. Березки и осины, которые там повырастали, как насосами выкачали всю отраву», – сказал Стерлигов.

«Для нас была возможность, воспользовавшись санкциями, когда к нам перерастали поступать отравленные продукты питания из-за рубежа, занять новое место в рамках международного разделения труда, когда Россия производит натуральные продукты питания, кормится сама и поставляет их на весь мир. Это очень востребовано особенно среди элит. Для нас это был огромный шанс, перестройка всей нашей экономики и постепенный уход от функции сырьевого придатка. Но Россия не воспользовалась этим шансом», – подчеркнул он.

По словам Серлигова, переход не состоялся, потому что западные элиты выступили против этого. «Были вполне объективные причины, а именно: руководство в Лондоне наверняка было против и все хозяева были против. Путин и его команда, видимо, не смогли настоять на этом новом участке для России», – считает он.

Москва, Мария Вяткина

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