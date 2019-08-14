Стариков: Московские оппозиционеры взяли на вооружение сценарий митингов в Гонконге

Так называемые «независимые» кандидаты, которым Мосгоризбирком (МГИК) отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за большого процента брака в подписных листах, решили организовать еще один митинг 17 августа. Московское правительство отказало в согласовании акции в связи с тем, что заявка на проведение мероприятия была подана позднее установленного законом срока.

По словам авторитетного российского публициста Николая Старикова, цель, которую преследуют организаторы подобных сборищ – это создание «кровавой» картинки для Запада. Ведь практически все митинги, собранные так называемой оппозицией, заканчиваются массовыми беспорядками и оправданными жесткими задержаниями провокаторов. Кроме того, нынешние акции протеста – своего рода тренировка, обкатка «технологий», которые в дальнейшем можно будет применять в преддверии выборов любого уровня.

Однако если протестная активность прекратится, сторонники оппозиционной тусовки, в первую очередь, члены «команды» блогера Алексея Навального буквально разбегутся. Ведь у митингов нет идеи, это процесс ради процесса.

Для наглядности Стариков сравнил происходящее в Москве с текущими протестами в Гонконге. Однако там протестующим удалось зайти слишком далеко: как сообщают СМИ, активисты захватили аэропорт, а также перекрыли ключевые транспортные артерии. В связи с этим местные власти вынуждены применять еще большую силу.

При этом нужно понимать, что главное требование организаторов незаконных акций в Гонконге было выполнено еще несколько месяцев назад. Рассмотрение законопроекта, возмутившего общество, отложили. Несмотря на это, протесты не утихли. Теперь организаторы выдвинули новые условия. «Эти требования будут все время нарастать, чтобы эти беспорядки не заканчивались», – подчеркнул Стариков.

Возвращаясь к российским реалиям, следует отметить, что сторонники Навального точно так же не видят ничего противоестественного в массовых беспорядках. Несмотря на негласный лозунг о «борьбе» за соблюдения закона, «навальнисты» сами не стесняются его нарушать. В этом и есть главное противоречие, о котором нельзя забывать.

Напомним, 10 августа на проспекте Сахарова оппозиция провела согласованный митинг, больше походивший на рэп-фестиваль. Дело в том, что организаторы акции для привлечения горожан пригласили так называемых кумиров молодежи, среди которых Face, «Айспик», «Кровосток», известные российские блогеры. Из заявленных 100 тысяч человек на митинг приехало 15-20 тысяч. Среди них можно было встретить жителей других регионов, представителей ЛГБТ, пьяниц, цыган и др.

Сами же организаторы и вдохновители митинга отбывают административный арест. Экс-кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь отделалась тремя штрафами, общая сумма которых составляет 930 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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