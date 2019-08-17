Пока без провокаций: московская оппозиция вышла на одиночные пикеты

В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и за скорейшее освобождение задержанных по обвинению в организации несанкционированных акций протеста.

Судя по сообщениям в социальных сетях, акции проходят в нескольких точках в центре Москвы, в том числе на Арбате, у памятников Высоцкому на Страстном бульваре, Крупской на Сретенке и Шухову на Чистых прудах. В пикетах принимают участие незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму и их сторонники.

Ранее полиция выставила оцепление на центральных улицах Москвы. Тем не менее, пока о задержаниях оппозиционных активистов не сообщается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.08.19

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