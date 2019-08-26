Провалившая выборы Соболь вызвала Касамару на дебаты в попытке скомпрометировать её

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, юрист скандального «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь решила напомнить о себе, предложив проректору Высшей школы экономики и кандидату в МГД Валерии Касамаре поучаствовать в дебатах, передает Nation-news.ru.

Соболь заявила, что намерена требовать от Касамары ответа за все происходящее в последнее время в Москве. Почему юрист ФБК хочет получить ответ именно от проректора Высшей школы экономики, а не от руководства столичной мэрии, остается загадкой. Но некоторые эксперты пришли к выводу, что Соболь получила подобную установку от своего босса Алексея Навального. По мнению экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, похоже, что Навальный не видит другого способа для продвижения своей подопечной.

Сам Навальный не любит публичные мероприятия. В декабре 2017 года он благополучно избежал дебатов с Кузьминовым, который хотел обсудить с ним итоги его провальной кампании «Навальный-2018».

Что касается предстоящих дебатов с Соболь, то Касамаре вовсе не обязательно в них участвовать. После того как Соболь не преодолела муниципальный фильтр, она автоматически выпала из политической жизни города. Невзирая на это, Касамара приняла ее предложение. Проректор ВШЭ дала согласие на встречу, тем самым опровергнув существующий миф «оппозиции» о закрытости и надменности кандидатов в депутаты.

Любовь Соболь сложно назвать превосходным оратором. В публичном разговоре она теряется и уходит от ответов. Об этом можно судить по ее встречам, которые она проводила с потенциальным электоратом до своего провала на выборах.

Намеченные дебаты для Соболь очень важны. Дело в том, что у нее не осталось других способов удержать внимание публики вокруг своей персоны. Как отмечают наблюдатели, незарегистрированному кандидату нужно успеть собрать с доверчивых сторонников около миллиона рублей на погашение штрафов за организацию несанкционированных митингов. В этой ситуации приходится выкручиваться, придумывая различного рода пиар-ходы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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