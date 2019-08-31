Структуры Навального организовали штаб «гастролеров-дебоширов» для незаконной акции 31 августа в Подмосковье

Журналист Федерального агентства новостей накануне несогласованной акции в Москве 31 августа тайно внедрился к активистам Навального и обнаружил «гастролеров», свезенных оппозицией для участия в митинге. По его словам, группа проплаченных активистов, численностью несколько десятков человек, прибыла в столицу из Ивановской и Калужской областей.

Напомним, мероприятие 31 августа со столичными властями не согласовано. Ранее московская мэрия предложила альтернативный вариант: провести акцию 25 августа на проспекте Сахарова. Однако такой вариант либералов не устроил, так как провоцировать массовые беспорядки и стычки с полицией на незаконных митингах значительно проще.

Внедренный в ряды активистов сотрудник Федерального агентства новостей показал всю внутреннюю кухню подпольного штаба, созданного оппозицией в Мытищах. Именно там базировалось несколько десятков человек из регионов для организации провокаций во время нелегального мероприятия оппозиции 31 августа. По словам корреспондента, «гастролеров» хорошо подготовили к участию в незаконной акции. Каждому из них вручили нелегальную сим-карту для связи. Каждому члену пообещали выплатить гонорар в размере 7 000 рублей. Для Москвы – это очень маленькая сумма для подобной деятельности. Однако по региональным меркам это приличные деньги. Этим, собственно, и руководствовались организаторы.

В обязанности проплаченных активистов входят провокации в отношении силовиков, нарушение общественного порядка и закона, массовый дебош. Кроме того, провокаторов предупредили о том, чтобы они были готовы к столкновению с ОМОНом и применению с их стороны силы. Естественно, организаторы пообещали, что в случае задержания или иных проблем, адвокаты предоставят всю необходимую юридическую помощь.

Кроме того, со слов одного из бригадиров, всех «гастролеров» должны будут свезти на Пушкинскую площадь к 14:00. Эта локация может стать основной площадкой для стычек с силовиками и провокаций, считают журналисты ФАН.

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На вопрос о том, кто может стоять за организацией подобной корпоративной дачи, ответ получить достаточно просто. Со слов одного из бригадиров активистов, дополнительный инструктаж должна провести некая Ольга. Можно предположить, что речь идет о сотруднице т.н. «Фонда борьбы с коррупцией» Ольге Ключниковой. Она, кстати, была организатором обнаруженной полицией фабрики по подделке подписей в поддержку экс-кандидата на выборах в МГД Любови Соболь.

Как отмечают наблюдатели, использование проплаченной массовки – излюбленный метод организаторов незаконных акций в Москве. Всех жителей регионов, согласившихся на эту авантюру, свозили в центр города, чтобы те устраивали массовые беспорядки и мешали москвичам отдыхать в свой заслуженный выходной. Все эти манипуляции проводятся исключительно ради того, чтобы раскачать ситуацию в Москве ради получения иностранного финансирования.

При этом, как отмечают эксперты, массовка – не единственный инструмент, используемый Навальным для привлечения людей на несогласованные акции. Ранее полицейские накрыли фабрику троллей блогера в районе Марьино. Сотрудники этой организации распространяли комментарии с призывами к массовым беспорядкам и поддержкой подобных мероприятий.

Бывший юрист т.н. ФБК Виталий Серуканов уверен, что Навальный использует социальные сети, в частности, Twitter, чтобы промывать мозги молодежи. А тех, кто «промывке» не поддается, попросту травит с помощью своих ручных троллей.

Тем временем сами «гастролеры», приезжающие в Москву на митинги, рассказывают, что организаторы незаконных митингов в Москве свозят массовку целыми автобусами. Но это не решает главной проблемы – люди, приехавшие из регионов, не знают, ради чего митингуют. Это в очередной раз показывает полную незаинтересованность москвичей в деятельности оппозиционеров, раз они вынуждены прибегать к подобным методам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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