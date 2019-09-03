«Необходимо выдохнуть от лая псов за окнами»: Дмитрий Гудков уехал в Болгарию

Экс-депутат Госдумы, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, который вышел на свободу после двух администратвиных арестов, уехал из России. Оппозиционер отправился в в Болгарию на отдых к жене и сыну. «Наконец-то вместе», – сообщил он в «Фейсбуке».

«Вчера поздно вечером прилетел в Болгарию к Сашке, как же соскучились друг по другу, даже не передать, – отметил Гудков. – Но ни на минуту не забываю о том, что сейчас происходит в России, как Илью Азара забирают от двухлетней дочери, а сидевший со мной в камере человек оказывается обвиняемым по уголовке. Но после 36 суток ареста необходимо выдохнуть – от решеток, от лая псов за окном, от судов и следственных действий. Хотя сложно выдохнуть, когда новости о задержаниях сменяют одна другую».

Журналист, муниципальный депутат района Хамовники Илья Азар был задержан накануне вечером на лестничной площадке у собственной квартиры. Об этом сообщается на его странице в «Фейсбуке». Азара увезли в ОВД Красносельское, дверь в квартиру оставили открытой, в комнате остался один спящий двухлетний ребенок. Поздно вечером журналиста отпустили из полиции домой, суд состоится сегодня: Азара обвиняют по статье 20.2 ч 8 за акцию 31 августа. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или до 30 суток ареста.

Гудков в общей сложности отбыл 36 суток административного ареста. 30 суток он получил в конце июля за призыв к несогласованной акции 14 июля, за несколько дней до освобождения ему дали еще 10 суток за призыв к акции 27 июля.

Массовые протестные митинги и шествия охватили Москву в середине июля – причиной стали отказы избиркомов зарегистрировать на выборах в Мосгордуму кандидатов от несистемной оппозиции. Несколько акций власти Москвы объявили несанкционированными, по данным «ОВД-Инфо», силовики жестко задержали в общей сложности больше 2,5 тысячи человек. По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по нему проходят 13 человек. Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму, объявленные властями организаторами или координаторами несанкционированных акций, были отправлены под административный арест, при этом на выходе из спецприемников их вновь встречала полиция, и аресты следовали один за другим.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.19

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