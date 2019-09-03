Оппозиционеры делают из осужденного на 5 лет блогера Синицы «жертву режима»

Блогер Владислав Синица (Максим Стеклов) приговорен к пяти годам колонии. Он получил тюремный срок за призывы к насилию.

На своих страницах в социальных сетях Синица публиковал посты с призывами к насилию и похищению детей правоохранителей, которые принимали участие в задержаниях во время несанкционированной акции 27 июля. Напомним, организаторами мероприятия выступили незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму.

Синице вынесли приговор по статье 282 ч. 2 УК РФ за возбуждение ненависти либо вражды, в том числе с использованием СМИ, включая Интернет. Представители оппозиции не могли оставить судебный вердикт без внимания. Они уже назвали дело «политическим» и требуют освободить блогера.

Вопрос об угрозах Интернет-экстремизма поднимался неоднократно различными экспертами. Некоторые уверены, что сообщения в Сети не могут представлять угрозу для общества, поэтому нет необходимости наказывать человека лишением свободы.

Однако высказывается и противоположное мнение. Юристы считают, что если не обращать на подобные призывы внимание, все это может вылиться в крайне неблагоприятные последствия. Они выступают за наказание, при этом уверены, что наказывать нужно по всей строгости закона.

Московский юрист Евгений Корчаго, у которого в практике встречались дела по «экстремистским» статьям, высказывался на эту тему в 2018 году, когда жительницу Барнаула Марию Мотузную преследовали за антицерковные мемы.

Тогда Корчаго отметил, что в законе специально были прописаны статьи, чтобы исключить распространение терроризма и разжигание ненависти в Сети. Однако, по мнению юриста, применение данных законодательных актов необходимо пересмотреть, чтобы борьба с реальными экстремистами и террористами велась более эффективно.

В 2018 году в статью были внесены некоторые корректировки, ее намного смягчили. Случаи, когда одному блогеру не понравилась шутка другого, и тот написал заявление в полицию, были исключены.

Что касается оппозиционных представителей, то они всегда находятся в поисках какой-нибудь «жертвы режима». До фигурантов «московского дела», которым светят реальные сроки, им дела нет, а вот приговор Синице – отличный повод для протестных выступлений.

Блогер Алексей Навальный считает, что призывы к убийству – это просто слова, которые ничего не значат: «какой-то несчастный, тупой твит».

Синица – не единственный, кто был задержан по итогам 27 июля. Даниилу Конону и Егору Жукову приговоры еще не вынесены. Их подозревают в организации массовых беспорядков и действий против полиции. Родители задержанных устраивают пикеты, просят о снисхождении для своих сыновей.

Оппозиционные журналисты и лидеры мнений представляют задержанных борцами за светлое будущее. Если взять во внимание концепцию гуманизма, о которой так любят говорить правозащитники, то право на жизнь – это безусловная ценность. Однако представители оппозиции в этом плане очень избирательны. Получается, что они поддерживают тех, кто призывает в Сети убивать и калечить всех, кто не придерживаются их взглядов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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