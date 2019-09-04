Самым комфортным городом мира признана Вена: Москва сумела опередить Киев и Белград

Ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира вновь возглавила Вена. Самым некомфортным оказался сирийский Дамаск, а Москва же попала на 68 место, опередив украинский Киев и сербский Белград.

Очередной рейтинг комфортности городов мира представил The Economist Intelligence Unit (входит в группу The Economist). В отчете отмечается, что столица Австрии второй год подряд возглавляет список из 140 городов, вытеснив в 2018 году с этой позиции Мельбурн – он сейчас находится на втором месте. При этом Вена набрала 99,1 балла из 100, а Мельбурн – 98,4. В первой десятке оказались также Сидней, Осака, Калгари, Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида.

Москва заняла только 68 строчку списка, попав при этом в пятерку городов с самым быстрым и серьезным улучшением показателей комфортности жизни за последние пять лет – они выросли на 4,9 балла, и теперь составляют 80 баллов. В эту же пятерку эксперты включили столицу Украины Киев, который опередил Москву в темпах улучшения комфортности (+5,2 балла), однако в общей таблице занял лишь 117 место с 56,6 балла. Сербский Белград за пять лет заработал сразу 6,4 балла, а в общем списке поднялся до 77 места с 74,5 баллами.

Как поясняется в отчете, концепция составления рейтинга проста: она оценивает, какие города обеспечивают людям лучшие или худшие условия жизни. Всего изучается более 30 показателей по пяти категориям: это стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Каждый фактор оценивается как приемлемый, терпимый, неудобный, нежелательный или невыносимый.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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