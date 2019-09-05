«Латиноамериканская колония»: Киев отдаст Украину транснациональным компаниям

Новое правительство в Киеве распродаст Украину транснациональным корпорациям. По оценке экспертов, отмена моратория на продажу земли загонит население страны в еще большую бедность. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

По словам депутата Верховной Рады Украины 5-7 созывов Вадима Колесниченко, команда нового президента Владимира Зеленского уже начала реализовывать свои главные задачи – работа по «монополизации и узурпации власти, чтобы сконцентрировать власть в одних руках», уже ведется. «Задачи поставлены и уже озвучены: приватизация банков, по сути, всех стратегических отраслей промышленности. Глобальная задача, которая поставлена – передача экономики Украины под контроль транснациональных корпораций – это латиноамериканский вариант создания колонии», – подчеркнул Колесниченко.

Как считает социолог Евгений Копатько, плодородная украинская земля очень привлекает западных бизнесменов. «Задача стоит в том, чтобы рынок (украинской) земли стал собственностью транснациональных кампаний. 22% мирового чернозема – невероятная высокая цена в геополитической борьбе», – отметил он.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина со своей стороны отметила, что это несет довольно существенные риски для Украины.

«Огромным риском для страны будет свободная торговля землей, особенно, если покупку разрешат и гражданам других государств. Земля может стать спекулятивным товаром. При этом на земле могут выращиваться тяжелые разрушающие культуры, как произошло в Аргентине – с таким подходом земля со временем может потерять свою ценность, это приведет к упадку уровня жизни в сельской местности. Жители сел могут перебираться в города», – считает она.

Напомним, 2 сентября Зеленский поручил разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельхозназначения и отмене моратория на продажу земли до 1 октября 2019 года. По его словам, это решению поспособствует развитию сельского хозяйства и укрепит права собственников.

Стоит отметить, что в самом украинском обществе нет единого мнения по этому поводу. Международный валютный фонд требует от Киева шагов в этом направлении, тогда как ряд экспертов опасаются скупки земли крупными иностранными игроками.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.09.19

Дерипаска обрушился с критикой на ЦБ и российские суды. «Только тормозят экономику». / Ученые уличили белок в подслушивании птичьих переговоров. / Подмосковная «Катакомба»: СМИ раскрыли силовые методы воздействия на несговорчивых заключенных. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»