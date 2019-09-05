По пути Порошенко: эксперты обозначили следующие шаги Зеленского

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен закончить «дело Порошенко» – закрепить антироссийские настроения в украинском обществе и распродать экономику транснациональными компаниям. После этого он, как и его предшественник, скорее всего, отправится в «утиль». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало на пресс-конференции в Москве.

Комментируя нынешнюю политику Киева, эксперты выразили солидарную позицию, что ждать качественных изменений в отношениях между РФ и Украиной бессмысленно. Как пояснил публицист Армен Гаспарян, определенные надежды на нормализацию отношений были и пять лет назад, когда был избран Петр Порошенко, однако ситуация продолжала ухудшаться. «Я не считаю, что нас ждет решение. Украинская власть сейчас наследует все то, что было при Порошенко. По крайней мере, с точки зрения русофобии. Она (киевская власть) будет во всем винить и проклинать Россию, и никакого другого сценария не предусматриваются», – считает Гаспарян.

Социолог Евгений Копатько со своей стороны согласился, что сейчас на Украине «закрепляется то, что создал Петр Алексеевич». «Порошенко – самый успешный президент Украины, потому что все, что он хотел сделать в геополитическом плане, он решил, поэтому он видимо и живой сейчас», – считает эксперт.

По словам депутата Верховной Рады Украины 5-7 созывов Вадима Колесниченко, главная причина, почему надеяться на разрешение украинской проблемы бессмысленно, в том, что Запад не собирается отказываться от антироссийского проекта. «США только официально признали, что вложили более $5 млрд для того, чтобы изменить курс движения Украины, изменить власть и сделать ее послушной колонией. Заплатив такие колоссальные деньги за проект, они откажутся от контроля над территорией? Я думаю, ответ очевиден. Все, что сегодня происходит на Украине, нужно оценивать как реализацию проекта, который сыграл против Российской Федерации», – сказал Колесниченко.

Он пояснил, что у Зеленского сейчас не так много времени для выполнения поставленных перед ним задач – кредит доверия, который ему высказал украинский народ, рано или поздно закончится, так как качественные изменения в экономическом положении страны невозможны. «Зеленский действует активно стремительно – у него времени очень мало. Ему нужно успеть реализовать то, ради чего он состоялся. Ключевые фразы, что Россия – агрессор, сегодня сохранены во внешней политике, в риторике Зеленского и его ключевых игроков. Мы должны понимать, что Украина продолжает точно так же стремительно идти по перпендикулярному курсу от России со скоростью локомотива», – считает политик.

В этой связи Колесниченко также отметил, что нельзя недооценивать Зеленского и его окружение, как неопытных политиков. «Посмотрите, кто остался в качестве его замов, все игроки – так называемые птенцы гнезда Сороса (Джордж Сорос – создатель сети Фондов своего имени, на которую возлагают ответственность за цветные революции). Проект будет работать как антиРоссия еще долгие-долгие годы», – считает экс-депутат.

При этом, как считает Колесниченко, одной из основных задач для Зеленского является и передача экономики Украины транснациональным корпорациям и монополизация власти в стране. По его словам, основную часть «грязной работы» уже сделал Порошенко. «Зеленский, наверное, сделал маленький бюстик Порошенко и каждый вечер ему молится, благодарит его за то, что всю грязную работу, которую надо было сделать, Порошенко сделал. Зеленский выступает как бы заложником ситуации: что я могу сделать, все уже сделано», – считает политик.

Он отметил, что сейчас на Украине выстраиваются новые структуры управления «по грузинскому варианту». «Но Украина побольше, и все эти проекты рассыплются и у олигархов возникнут проблемы…» – полагает он.

Колесниченко пояснил, что украинские спонсоры команды Зеленского надеются в конечном итоге получить власть, но это идет вразрез с интересами Запада. «Летом, когда формировался состав Верховного совета, по инсайдерской информации, был договор, что будет так называемое молодое правительство, которое сделает всю отрицательную работу и насколько будет возможно, будет удерживаться, а потом его легко можно сдать вместе с Зеленским… И придут уважаемые люди, представители олигархата, которые будут уже снимать сливки», – сказал он.

«Это имеет место быть. Но американцы, которые являются бенефициарами этого проекта, не хотят видеть олигархов во главе украинской политики, поэтому они могут точно также обвалиться, как на майдане. Сегодня просто идет монополизация власти, и те, кто сегодня считают, что управляют Зеленским – да, они им управляют, да, сегодня они что-то заработают, но завтра они без этих денег могут остаться. Я имею в виду Коломойского (Игорь Коломойский – украинский миллиардер)», – заключил Колесниченко.

Москва, Мария Вяткина

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