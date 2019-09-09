Синоптики определили, когда в Москве закончится лето

Летняя погода, установившаяся в московском регионе, сменится на осеннюю уже в конце рабочей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра, не исключено, что выходные в столице будут дождливым.

Синоптики обратили внимание, что антициклон пока удерживает летнюю погоду в Москве. Сегодня, 9 сентября, столбики термометров поднимутся до 22…24°, по области до 20…25°. Ближайшей ночью местами в столице может появиться туман, температура воздуха опуститься до 9…11° в Москве и до 7…12° по области. Однако днем будет по-прежнему солнечно и тепло – до 23…25° в Москве и 20…25° в регионе.

Среда и четверг продолжат радовать москвичей и гостей города летней солнечной погодой. Однако в пятницу циклон с северо-запада принесет похолодание. В выходные в столице ожидается облачная погода, вероятность дождей возрастет, а температура воздуха в субботу днем составит всего 15-20 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.09.19

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