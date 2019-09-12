СМИ: Вице-губернатор Подмосковья может возглавить исполком ОНФ

Вице-губернатор – глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов в ближайшее время может возглавить исполком Общероссийского народного фронта ОНФ, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ и подмосковному правительству. По сведениям издания, его кандидатуру могут утвердить уже в пятницу на заседании центрального штаба организации.

Кузнецов работает с губернатором Московской области Андреем Воробьевым еще с тех времен, когда тот возглавлял центральный исполком «Единой России», а с 2006 по 2011 год был замруководителя партийного департамента региональной работы. В 2013-м, после избрания Воробьева губернатором на первый срок, стал зампредом областного правительства по работе с муниципалитетами. С сентября 2015 года – заместитель председателя правительства Московской области – руководитель администрации губернатора. С сентября 2018 года – вице-губернатор Московской области и глава администрации губернатора.

Как напоминает РБК, Кузнецов был одним из участников конфликта с бывшим главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном. По словам Шестуна, Кузнецов и другие высокопоставленные чиновники обещали ему «проблемы с областным ГУВД и ФСБ». В апреле 2018 года возглавлявший тогда район Шестун записал видеообращение, в котором приводил аудиозапись разговора, по его утверждению, с главой администрации губернатора Подмосковья. На аудиозаписи собеседник говорил главе района, что «губернатору очевидно», что тот «неоднократно перешел рубеж», и глава Подмосковья работать с ним не может.

«В должностной регламент руководителя администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова входят встречи с главами муниципалитетов. Все обвинения являются надуманными», – комментировали тогда запись в пресс-службе губернатора Подмосковья. Кузнецов в ответ на обвинения Шестуна заявил РБК, что «никому не угрожал».

В июне 2018-го Шестун был арестован. Ему предъявили обвинения в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и незаконной предпринимательской деятельности.

Пост главы исполкома ОНФ стал вакантным, после того как прежний его руководитель Михаил Развожаев был назначен врио главы Севастополя. Развожаев возглавлял исполком в течение лишь семи месяцев, с декабря 2018 года по июль 2019-го. До него в течение четырех с лишним лет этим органом руководил Алексей Анисимов, позже ставший заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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