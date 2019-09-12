Похолодание будет резким: в Москву идет осень

В ближайшие дни в московском регионе по-летнему теплая погода сменится на осеннюю. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, похолодание будет резким, хотя температура понизится только до климатической нормы.

Синоптики отмечают, что погодные изменения будут ощутимы в ближайшую субботу, 14 сентября, когда ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Прогнозируется небольшой дождь, ветер западной четверти с порывами до сильного. Днем в Москве всего лишь 15…17°, в Подмосковье 13...18°.

В воскресенье, 15 сентября, будет также ветрено. Ночь на воскресенье будет прохладной: в Москве температура понизится до 6…8°, по области – до 3…8°. Днем местами вновь возможен небольшой дождь, в Москве около 15°, в Подмосковье 11…16°.

Согласно расчетам метеорологов, небольшие дожди и такие же температурные показатели будут отмечаться и в начале следующей недели. Атмосферное давление из-за влияния следующего активного циклона в течение рабочей недели будет низким. Временами будут идти дожди, а температура с середины недели еще немного понизится.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.19

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