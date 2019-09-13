Статья в «Проекте» Романа Баданина выдала причастность журналиста к похищениям российских социологов в Ливии

Фонд защиты национальных ценностей заявил, что сотрудники сайта «Проект» могли получить информацию для своего расследования, только при условии сотрудничества с террористами и западными спецслужбами, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Вчера основатель «Проект.Медиа» Роман Баданин разместил на своем ресурсе материал, в котором в очередной раз обвиняет Россию во вмешательстве в дела африканских стран. В публикации он особо отметил социолога Максима Шугалея и его переводчика Самира Суайфана, которых захватили в Ливии еще весной этого года. Сейчас они заключены в одной из тюрем Триполи, и до сих пор им не предъявили никаких обвинений, что можно расценивать только как похищение и незаконное удержание.

В Ливии Шугалей и Суайфан занимались сбором и обработкой социологических данных для Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Работали они совместно с Александром Прокофьевым, которого по счастливой случайности не было в Ливии в день захвата российских граждан. Группа социологов изучала общественное мнение в преддверии предстоящих президентских выборов в стране. Для многих граждан Ливии этот вопрос стоит очень остро. Связано это с многолетним отсутствием власти в стране, чем и объясняется интерес исследовательской группы.

В самой статье «Проекта» тоже подтверждается эта информация. В частности, в ней опубликованы данные, которые удалось собрать социологам по президентским выборам в Ливии.

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Эти данные публикуются впервые, что подтвердили в ФЗНЦ. Вся информация по данному этапу исследования хранилась на личном компьютере Шугалея и никому не передавалась.

ФАН обращает внимание, что это подтверждает и Александр Прокофьев, работавший с похищенными. Он внимательно ознакомился с расследованием «Проекта». По его словам, команда исследователей в нем представлена как люди, пытающиеся перевернуть политическую ситуацию в Ливии, чтобы к власти пришел Сейф Каддафи. Текст настолько противоречив, что непонятно, чем конкретно занимались исследователи. Они якобы проводили встречи с силовиками и политиками, разрабатывали стратегию избирательной кампании Каддафи, проводили исследования и так далее. Интересно, что авторы считают, что всем этим занимались всего двое социологов и их переводчик. Непонятно еще и то, зачем исследовательская группа занималась этим в Триполи, на территории, которые контролируют политические оппоненты Каддафи.

Однако Прокофьев и другие представители Фонда заметили, что часть информации, представленной в расследовании, можно было получить только из личного ноутбука Шугалея.

В расследовании есть любопытные детали встречи российской делегации с Сейфом Каддафи 3 апреля. Но на самом деле встреча состоялась 4 апреля, просто в черновой отчет вкралась ошибка. В итоге она была исправлена, но у подконтрольного Ходорковскому «Проекта» в распоряжении оказался именно оригинальный файл из компьютера Шугалея. И отсюда вопрос: как он попал в руки журналистов «Проекта», когда даже адвокат Максима Шугалея не может получить никаких материалов по делу? Для ответа на этот вопрос надо проследить все дорожки, которые ведут от Баданина к местонахождению Шугалея и его компьютера, пишет ФАН.

По оценке издания, первой дорожкой оказывается Абд аль-Рауф Кара – человек, который контролирует все тюрьмы Ливии. Известно, что Шугалей и Суайфан заключены в тюрьме Митига в пригороде Триполи, который расположен рядом с аэропортом с тем же названием. Именно там держат всех заложников Кара, который сейчас руководит аппаратом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД ПНЕ (DACOT), а раньше был полевым командиром группировки боевиков «Бригада Наваси».

У Кара уже был опыт удержания россиян. Летом 2016 года в тюрьму передали моряков с танкера «Теметерон». Их захватили Специальные силы сдерживания МВД ПНЕ. Глава DACOT не стал предъявлять никаких обвинений, но потребовал выкуп за моряков. Когда после трудных переговоров российской стороны с Правительством национального единства граждан России почти удалось освободить, Кара отказался выполнять поручение своего непосредственного руководителя. Он заявил, что его «финансовый аспект» не учтен, поэтому россиян не отпустил. И лишь этим летом, 2 августа, конфликт был разрешен, и моряки вернулись домой.

ФАН обращает внимание, что на этом ярком примере видно, что Кара обладает опытом удержания заложников и вымогательства денег. Но заниматься этим, не опасаясь конфликтов с ПНЕ, без поддержки третьей стороны он бы не смог. Об этом говорил и Мухаммед Треки, сын бывшего главы МИД Ливии. Когда глава DACOT запретил любые контакты российских дипломатов и социологов, Треки выступил в качестве переговорщика. Но вскоре и он был заточен в тюрьму Митига. Произошло это после того, как Треки проговорился о том, что имеет доказательства связи Кара с иностранными спецслужбами.

Сейчас россияне находятся несколько месяцев в тюрьме без связи с внешним миром. Все, кто имели с ними какой-то контакт, сейчас тоже находятся в заключении. Однако источники сообщают, что у некоторых людей все-таки есть доступ к россиянам.

Так, тюрьму Митига посетил некий русскоговорящий специалист, который имел доступ к информации на личных устройствах Максима Шугалея. По данным источников, этот самый специалист улетел в Россию, чтобы изучить информацию. Теперь понятно, откуда у «Проекта» есть информация, которая была исключительно у социолога, отмечает ФАН.

По мнению журналистов издания, есть вероятность, что глава «Проекта» Роман Баданин имеет прямой контакт с Кара. А значит, оказывая какую-либо помощь ему в допросе, Баданин становится соучастником похищения.

К тому же оба могут работать с западными спецслужбами. По сведениям ФАН, Баданин в свое время год учился в американском Стэнфорде, а также получает деньги для своего «Проекта» из Фондов «Открытого общества» миллиардера Джорджа Сороса и от беглого российского олигарха Михаила Ходорковского. Связи двух этих людей с американской и британской разведками давно известны. Также Баданин готовил свое расследование с помощью портала «Досье», который опять-таки принадлежит Ходорковскому.

Как считает издание, в результате «Проект» переиначил факты так, словно Шугалей и Прокофьев занимались не социологическими исследованиями, а хотели вмешаться в президентские выборы. Социологи не могли никак на них повлиять, однако Баданин не посчитал нужным объяснить свои выводы.

Тем не менее, как считают журналисты ФАН, эта манипуляция фактами может стоить двум россиянам жизни. Абд Кара сам для себя правосудие и может делать все, что угодно. Ему не нужны ни улики, ни факты, а с данными «Проекта», если их принять на веру, двух россиян может ожидать ужасная кончина.

ФЗНЦ обратился с просьбой в правоохранительные органы России проверить источники «Проекта», с помощью которых Баданин получил информацию, и его связи с террористами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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