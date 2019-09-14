Оно еще вернется: синоптики определили, когда снова потеплеет в Москве

Теплая погода может вернуться в московский регион в последнюю «пятидневку» сентября. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, жары ожидать не стоит. «В дневные часы температура будет колебаться в пределах плюс 14-19 градусов. Это будет на 2-3 градуса выше климатической нормы», – сказал Леус, слова которого цитирует РБК.

Как отметил синоптик, наступившее в столице похолодание на следующей неделе будет еще более заметным. «После вчерашних плюс 23 градусов сегодня мы температуру ждем в Москве в пределах плюс 15 –17 градусов», – уточнил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.19

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