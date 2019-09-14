В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, до 18 часов сохранится сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня в столичном регионе ожидается до 18 градусов, а предстоящей ночью столбики термометров опустятся до 6-8 градусов. В воскресенье, 15 сентября, потеплеет лишь до 14-16 градусов.

Метеорологи центра «Фобос» прогнозируют, что теплая погода может вернуться в столичный регион в последнюю пятидневку сентября, но жары уже не будет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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