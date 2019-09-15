В московский регион пришла осень: барическая «пила» и «белые мухи»

Осенняя погода, пришедшая в московский регион, обещает обернуться ночными заморозками. Согласно прогнозу центра «Фобос», в ощущениях температура воздуха в европейской части России будет казаться еще на 3-4° прохладнее реальных показателей.

В частности, если в понедельник днём в Москве ещё +10…+15°, то к концу недели в ночные часы столбики термометров приблизятся к нулевой отметке (в Подмосковье местами по северу и востоку заморозки до -2°), то днём всего лишь +6…+11°.

«На высоте 1,5 км температура воздуха понизится почти до -5°, поэтому существует вероятность выпадения осадков в смешанной фазе, то есть в небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые белые мухи – вкрапления в осадки небольшого мокрого снега, который, тем не менее, будет носить исключительно символический, незначительный и мозаичный характер, и сразу же будет таять», – говорится в сообщении.

Кроме того, по столице пройдет барическая «пила» – резкие колебания атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей. Если в воскресенье показания барометров будут ещё в норме – 745 мм рт. ст., то в понедельник-вторник-среду они окажутся на самом дне – 733 мм рт. ст., а к выходным вновь вернутся к нормальным значениям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.09.19

По плану Вашингтона: ЕС пытается вытеснить Россию с газового рынка в пользу США. / Президент Сербии поздравил российского премьера и пригласил его в Белград. / Стволовые клетки и стресс: раскрыты причины тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»