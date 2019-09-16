Чемезов раскрыл тайны Кремля: Путин «с удовольствием ушел бы отдыхать»

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, которого в СМИ часто называют одним из «друзей» президента РФ Владимира Путина, заявил в интервью РБК, что никакого «ближнего круга» у главы государства нет, а сам Путин уже «с удовольствием ушел бы отдыхать».

«Честно говоря, у меня это всегда вызывало улыбку. Строят какие-то гипотезы, системы связей. Что такое «Политбюро 2.0»? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда», – сказал он.

Глава «Ростеха» подчеркнул, что президент советуется с ним только в вопросах, связанных с деятельностью госкорпорации. «В вопросах торговли вооружением либо наших предприятий – конечно, он звонит и спрашивает что-то», – сказал он.

В то же время Чемезов продемонстрировал определенную осведомлённость о состоянии Путина. По его словам, президенту уже стало «тяжело» на его посту. «Если говорить по-человечески, ему тяжело, конечно. И он бы, наверное, с удовольствием ушел отдыхать. Поскольку в соответствии с Конституцией он дальше все равно не может руководить страной – наверное, какой-то другой пост может занять», – отметил он.

В этой связи Чемезов также высказала свои предположения о будущем Конституции РФ. «Коренным образом, конечно, менять нельзя. Но жизнь идет, жизнь изменяется. Допустим, в Соединенных Штатах Конституции сотни лет. И то многократно были поправки. Наша не такая старая, поэтому, может быть, какие-то изменения внести можно», – сказал он и отметил, что предложения об изменениях в Основной закон должны быть вынесены на обсуждение народа.

Известный политолог Евгений Минченко, который является автором теории о «Политбюро 2.0», комментируя слова Чемезова, отметил, что заявление о несуществовании такой структуры «надо рассматривать в комплекте с заявлением представителя Геннадия Тимченко (осень 2016 года), что он из «Политбюро 2.0» не выходил». «Аргументация Чемезова («мы в таком составе не собираемся») не имеет отношения к концепции, поскольку авторы «Политбюро 2.0» описывают его как сетевую структуру, в которой у каждого из членов своя зона ответственности. Президент вмешивается, когда интересы участников правящей коалиции приходят в противоречие. В то же время практически всё интервью Чемезова является подтверждением концепции «Политбюро 2.0». Мы видим человека, который не занимает формальных постов в вертикали исполнительной власти, но более влиятелен, чем любой член правительства», – прокомментировал ситуацию Минченко.

Как сообщал «Новый День», в октябре 2018 года глава Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что в Конституции есть недостатки, которые можно исправить точечными изменениями. В декабре 2018-го внесение поправок в Основной закон допустил председатель правительства Дмитрий Медведев.

В середине июля этого года спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил расширить полномочия Госдумы и наделить ее правом участвовать в формировании правительства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью Володина, назвал ее «темой для дискуссий».

Примечательно, что некоторые эксперты допускали, что изменения Основного закона страны, если они будет осуществлены, могут послужить основой для фактического продления правления нынешнего главы государства после завершения его последнего президентского срока в 2024 году.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.09.19

Рубль взлетел на новостях о резком подорожании нефти после атаки дронов в Саудовской Аравии. / Приштина потребовала от России признать Косово. / «Оправдать все зверства»: почему НАТО добивается Сербии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»